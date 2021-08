La police de Mumbai s’associe au Grand Khali pour sensibiliser le public au port du casque

L’excès de vitesse, la conduite en état d’ébriété, les feux rouges qui sautent sont quelques-unes des raisons qui conduisent aux accidents de la route. Un autre facteur important est que les gens évitent les équipements de sécurité comme le casque ou les ceintures de sécurité. La police de Mumbai, qui possède l’une des équipes de médias sociaux les plus créatives, surprend le public avec ses campagnes innovantes. Dans leur dernière initiative, qui consiste à sensibiliser aux règles de la circulation, la police de Mumbai s’est associée au lutteur professionnel « The Great Khali ».

La vidéo vise à encourager les gens à porter un casque correctement lorsqu’ils conduisent des deux-roues. Partagée via les réseaux sociaux officiels de la police de Mumbai, la légende avec le message disait: «Le Grand Khali sait que sans un casque approprié, vous conduisez ‘khali’ itne hi duur ja sakti hai (le trajet ne peut aller que jusque-là) . «

Regardez la vidéo complète ici –

Dans le clip, devenu viral sur Internet, le lutteur a du mal à mettre un casque car il ne lui va pas à la tête.

La vidéo met en évidence le fait que pour se protéger, il ne suffit pas de porter un casque. Par conséquent, il est également essentiel de s’assurer que le casque est de la bonne taille afin qu’il s’adapte correctement à la tête. La légende de l’article disait en outre: « Vous ne pouvez « rouler » qu’à la maison sans porter correctement un casque. «

Depuis qu’il a été partagé en ligne, le clip a reçu plus de 58 000 vues. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont fait l’éloge de l’équipe des médias sociaux de la police de Mumbai qui a proposé des idées et des concepts créatifs afin de transmettre un message au public.

Plus tôt cette année en mai, l’équipe des médias sociaux de la police de Mumbai a utilisé de nombreuses célébrités de Bollywood, de Rajesh Khanna à Deepika Padukone, pour rappeler aux gens les restrictions et le protocole COVID-19. Depuis que le virus COVID a resserré son emprise sur le pays, le Maharashtra est devenu un point chaud et a été bloqué.

La campagne BeBollyGood de la police de Mumbai a recréé des dialogues emblématiques d’acteurs, notamment » Pushpa, je déteste les larmes « . Pour donner une tournure intéressante, la police a écrit : « Pushpa, nous détestons les contrevenants ! Reste à la maison Rey. »

