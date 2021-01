La police de Mumbai est connue pour utiliser des mèmes inspirés de la culture pop pour partager des messages importants et sensibiliser sur différents sujets.

Auparavant, ils utilisaient des références de Bollywood, mais le département est maintenant passé à ses homologues fictifs occidentaux à Brooklyn. Série comique américaineBrooklyn Nine-Ninen’a pas besoin d’être présenté. Il présente un groupe de détectives du NYPD qui résolvent des crimes de la manière la plus bizarre possible.

La police de Mumbai a donné une petite tournure à l’une de ses scènes mettant en vedette Jake Peralta et le capitaine Holt pour sensibiliser le public aux règles de sécurité routière. Le 12 janvier, le pseudonyme officiel de la police de Mumbai sur Instagram a partagé un clip de la série humoristique montrant Jake Peralta et le capitaine Holt assis dans une voiture. Enfilant ses lunettes de soleil alors qu’il fait sombre dehors, Jake dit: «Très bien, amigo, frappe-le», mais au lieu de «frapper», le capitaine Holt met sa ceinture de sécurité. Puis Jake Peralta dit: «Bien. Fait ça. Maintenant, frappe-le. Mais encore une fois, au lieu de «frapper à nouveau», le capitaine Holt ajuste le rétroviseur auquel Jake Peralta répond: «La sécurité avant tout.»

La vidéo était accompagnée d’une légende «smort». Des hashtags de sécurité routière tels que #SafetyFirst, #DriveSafe et #RroadSafety ont également été partagés avec la vidéo.

Découvrez le message amusant ici:

Le clip a été visionné plus de 38 000 personnes et a recueilli environ 80 commentaires. La police de Mumbai a donné une petite tournure au sit-com populaire pour promouvoir les règles de sécurité routière. Les internautes, fans de la sitcom, commentent le message. Cela a attiré l’attention des gens et les a fait rire.

Un utilisateur a fait référence au titreBrooklyn Neuf-Neufet a demandé, « Quand avons-nous Bandra neuf-neuf? »

Peu d’autres ont utilisé le dialogue emblématique de Jake Peralta et ont écrit: «cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, sans aucun doute, sans aucun doute». D’autres utilisateurs ont fait référence à un autre dialogue de Jake Peralta et ont écrit: «noice. » Peu d’autres ont écrit: «Bombay neuf-neuf». Un autre utilisateur a appelé la police de Mumbai «rad» pour la référence cool. Certains utilisateurs ont déclaré que la police de Mumbai a fait sa journée en utilisant sa série préférée comme référence en matière de sécurité routière.

De nombreux fans ont demandé à la police de Mumbai de donner une augmentation à l’administrateur pour sa créativité. Un autre internaute a demandé s’il s’agissait de Borivali 99.

Sur Twitter, il a été vu plus de 4000 fois et a été retweeté à quelques reprises.

Plus tôt, dans Juillet 2020 La police de Mumbai avait utilisé une autre scène de la sitcom pour sensibiliser le public au coronavirus. Le message a exhorté le public à «ne pas oublier votre masque et il met en danger toute notre vie».

Regardez le tweet intelligent ici:

La scène présentait l’un des épisodes les plus célèbres deBrooklyn Nine-Ninedans lequel Jake Peralta utilise la chansonJe le veux de cette façonpour attraper un tueur.