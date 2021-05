La police de Mumbai présente de nouvelles affiches #BollyGood sur les normes COVID: «Dev Asli Anand Toh Ghar Pe Hai» | Actualités des films

Bombay: Au milieu du verrouillage COVID -19 en cours, la police de Mumbai, par le biais de son réseau social, s’efforce de faire connaître la distanciation sociale en partageant des affiches intrigantes mettant en vedette des stars de Bollywood.

Sur leur compte Twitter du dimanche 23 mai, ils ont présenté quelques affiches pour faire connaître les normes COVID.

La police de Mumbai s’est rendue sur Twitter et a publié quelques affiches #BollyGood mettant en vedette des acteurs légendaires tels que Dev Anand, Madhuri Dixit et Govinda.

La première affiche dédiée à l’acteur «Guide» présentait une image souriante monochrome du visage de l’acteur décédé.

Il disait: «Dev Asli Anand Toh Ghar Pe Hai». (Dev, la vraie joie est d’être à la maison). L’affiche visait à demander aux gens de rester chez eux pour freiner la propagation du COVID.

» Image abhi baaki hai mere dost « Merci Mumbaikars d’avoir écrit un tel script Bollygood de cette suite de superhit.#BeBollyGood #TakingOnCorona pic.twitter.com/yUlmSZ0TOL – Police de Mumbai (@MumbaiPolice) 23 mai 2021

La deuxième affiche présentait Madhuri, et il lisait, « Ma-dhuri Rakhne Mein Samajhdaari Hai » (Maman, il est sage de garder la distance). L’affiche dégageait un message pour suivre la distanciation sociale – une norme covid.

L’affiche suivante mettait en vedette l’acteur « partenaire » Govinda alors qu’il prenait la pose pour la caméra en fisting sa main et il a enfilé les expressions de « gagner » quelque chose de substantiel. L’affiche avait le message en ligne avec l’image, « Stay At Home And ‘Govinda’ Hearts! » (Restez à la maison et allez gagner les cœurs!)

Le dernier faisait référence au couple populaire de Bollywood, Saif Ali Khan et Kareena Kapoor. Il disait: « Masque de tumeur d’agar Neeche ‘Kareena’ Toh Bohot ‘Un-Saif’ Situation Ho Sakti Hai. » (Si vous retirez votre masque, il y aura une situation très dangereuse).

Le message était d’inciter les gens à garder leurs masques. La police de Mumbai a remercié Mumbaikars qui a suggéré de telles idées créatives pour diffuser le message des normes COVID-19 de manière amusante.

« Picture abhi baaki hai mere dost » Merci Mumbaikars pour avoir écrit un tel scénario Bollygood de cette suite de superhit. #BeBollyGood #TakingOnCorona « , ont-ils tweeté.

Plus tôt samedi, via leur compte Twitter, la police de Mumbai a partagé une affiche mettant en vedette Abhishek Bachchan qui avait une nouvelle tournure dans la façon normale de se saluer – se serrer la main – au milieu de la pandémie. ‘(serrer) la main quand c’est plus sûr s’il vous plaît! » Faisant passer le mot à travers les gens, l’acteur de ‘Drona’ a donné une légende en utilisant les titres de ses films ‘Dhoom’ et ‘Ludo’ et a exhorté les gens à rester à l’intérieur et à passer du temps avec la famille.