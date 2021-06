La police de Mumbai porte plainte contre Karan Mehra sur la base d’une plainte déposée par son ex-épouse Nisha Rawal

La police de Mumbai a déposé une plainte contre le célèbre acteur de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai », Karan Mehra, sur la base d’une plainte déposée par sa femme Nisha Rawal vendredi soir.

L’affaire a été enregistrée au poste de police de Goregaon. Les membres de la famille de l’acteur, Ajay Mehra, Bela Mehra et Kunal Mehra, ont également été accusés d’agression et de harcèlement volontaire. En outre, Rawal a également accusé Mehra d’avoir retiré plus d’un crore de roupies de son compte. La police de Goregaon a déclaré qu’elle enquêtait sur l’affaire et qu’une arrestation avait été effectuée dans cette affaire jusqu’à présent.

Plus tôt, la police de Mumbai avait arrêté Mehra le 31 mai après qu’il se serait battu avec sa femme actrice Nisha Rawal.

Après avoir payé sa caution, Karan avait parlé à India Today et avait déclaré: « C’est triste qu’après tant d’années de mariage, cela se soit produit. Nous en discutons depuis un mois parce que les choses sont un peu étranges entre nous depuis longtemps. . Donc, nous pensions que si nous devions nous séparer ou que devrions-nous faire. Alors nous essayions de réparer les choses. «

Il a ajouté : « Le frère de Nisha, Rohit Sethiya, était également venu pour améliorer les choses. Plus tard, Nisha et son frère ont demandé une pension alimentaire, qui était trop élevée, et j’ai dit que ce n’était pas possible pour moi. Hier soir également, nous avons parlé Il est venu me voir vers 22 heures. Quand j’ai dit que ce ne serait pas possible pour moi, il m’a suggéré de prendre la voie légale.

Karan a poursuivi en disant: « Après la conversation, je suis venu dans ma chambre. Je parlais à ma mère au téléphone quand Nisha a fait irruption et a commencé à lancer des injures contre moi, mes parents et mon frère. Elle a commencé à crier fort et non seulement que Nisha m’a même craché dessus. Quand j’ai demandé à Nisha de sortir, elle m’a menacé en disant « vois ce que je fais maintenant » et est sortie. Elle s’est ensuite fracassé la tête contre le mur et a dit à tout le monde que je l’avais fait. »

Karan Mehra et Nisha Rawal se sont mariés en 2012. Karan Mehra est devenu célèbre grâce à sa performance en tant que protagoniste principal Naitik Singhania dans le feuilleton télévisé ‘Yeh Rishta Kya Kehlata Hai’, l’une des plus anciennes séries télévisées indiennes.

(Entrées de l’ANI)