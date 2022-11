La police de Mumbai partage une publication effrayante d’Halloween 2022 avec un message

La police de Mumbai fait souvent la une des journaux pour sauter sur les nouvelles tendances afin de sensibiliser les civils aux problèmes sociaux de manière divertissante. Suivant le thème de la saison effrayante, le message d’Halloween de la police de Mumbai portait sur les “jumpscares” auxquels les gens sont confrontés dans la vraie vie après avoir été impliqués sans le savoir dans des stratagèmes frauduleux. Le département, dans sa tentative de sensibilisation aux cybercrimes, souligne quatre problèmes simples qui doivent être surveillés afin de prendre des précautions contre les crimes en ligne.

Comme l’a souligné le département, le premier et principal problème qui conduit au piratage est dû aux “mots de passe faibles”. La police de Mumbai a averti les civils de prendre le temps de créer un mot de passe fort qui serait difficile à décoder. Un autre problème qui conduit à la fraude financière en ligne est le partage OTP (One Time Password). Un individu ne devrait jamais partager OTP avec des personnes au hasard. Le troisième problème souligné dans le “jumpscare of real life” est de recevoir des appels de numéros inconnus. Enfin et surtout, la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux est également devenue une préoccupation majeure.

Tout en partageant le message d’Halloween, la police de Mumbai a fait une référence intelligente au trucage ou au traitement et a écrit : « Tromper les fraudeurs, faites-vous plaisir » et a exhorté les citoyens à être prudents. Le texte marathi est grossièrement traduit par – “Attention à ne pas transformer la peur en réalité!”

La courte vidéo d’information a été immergée dans les saveurs d’Halloween alors que la musique effrayante joue continuellement en arrière-plan. En moins d’une journée, la publication a amassé plus de deux mille likes sur l’application de partage de photos, incitant beaucoup à apprécier la créativité du service de police. Un utilisateur a commenté : “Venez toujours avec créativité + message”, un autre a ajouté : “Excellent travail”.

Cela s’est produit juste une semaine après que la police de Mumbai s’est rendue sur Instagram pour souligner le message de partage de gentillesse et de joie pendant Diwali 2022.

“Partagez la gentillesse, la joie et aimez ce Diwali avec la lumière ! Joyeux Diwali Mumbai!” a écrit le service de police dans la légende.

