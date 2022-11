La police de Mumbai partage une bobine mettant en garde les gens contre les conséquences du partage d’OTP

La police de Mumbai fait souvent la une des journaux pour sauter sur les nouvelles tendances afin de sensibiliser les civils aux problèmes sociaux de manière divertissante. Récemment, la poignée Instagram officielle de la police de Mumbai a rejoint le train en marche d’une bobine tendance et a mis en garde les gens contre les escrocs. « Ce n’est pas un « dilemme » auquel il faut réfléchir ! Notre personnel de police n’approuve ni l’un ni l’autre. Ne partagez pas vos informations personnelles ou bancaires avec qui que ce soit. Soyez vigilant”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Dans la très courte vidéo, on peut voir deux personnes debout l’une en face de l’autre. Sur l’un d’eux, la vidéo montre le texte “Les escrocs vous demandent OTP. ” Sur une autre personne, il est écrit : “Vous donnez votre OTP aux escrocs.” Regarde:

“Vous êtes le meilleur compte de réseau social du pays”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Vous leur donnez de faux OTP et vous ennuyez les escrocs.”

Pendant ce temps, juste avant Halloween, le département, dans sa tentative de sensibilisation aux cybercrimes, a souligné quatre problèmes simples qui doivent être surveillés afin de prendre des précautions contre les crimes en ligne. Comme l’a souligné le département, le premier et principal problème qui conduit au piratage est dû aux “mots de passe faibles”. La police de Mumbai a averti les civils de prendre le temps de créer un mot de passe fort qui serait difficile à décoder. Un autre problème qui conduit à la fraude financière en ligne est le partage OTP (One Time Password). Un individu ne devrait jamais partager OTP avec des personnes au hasard. Le troisième problème souligné dans le “jumpscare of real life” est de recevoir des appels de numéros inconnus. Enfin et surtout, la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux est également devenue une préoccupation majeure.

