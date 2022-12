La police de Mumbai partage « Qala » de la compréhension du consentement à l’aide du film Netflix et d’Internet est impressionné

La police de Mumbai est bien connue pour avoir une équipe de médias sociaux efficace et innovante qui utilise des mèmes et des scènes de films pour diffuser des messages sociaux et des messages d’intérêt public (PSA). Celles-ci peuvent concerner n’importe quoi, des mandats COVID-19 à la sécurité routière, à la cybercriminalité et à la sécurité et aux droits des femmes.

La police de Mumbai a utilisé un court extrait du film Netflix récemment sorti Qala, un drame psychologique, pour éduquer les gens sur l’importance du consentement dans une publication Instagram partagée jeudi. Dans la vidéo, on voit le protagoniste Triptii Dimri chanter la chanson Ghodey Pe Sawar, dont les paroles sont : “Koi kaisey unhey yeh samjhaaye, Sajaniya ke mann mein abhi inkaar hai (comment lui faire comprendre qu’elle n’est pas encore prête ).” La chanson s’interrompt soudainement et un texte qui apparaît à l’écran indique : “Il ne faut pas ‘Qala’ pour comprendre le consentement.” En hindi et en ourdou, le mot Qala se traduit par talent.

https://www.instagram.com/reel/CmtK-nBpckV/?utm_source=ig_web_copy_link

La vidéo a été publiée avec une légende qui disait : « La Qala de la compréhension du consentement. Inkaar ≠ Iqraar. La partie marathi de la légende se traduit approximativement par – “Vous n’avez pas besoin d'”art” pour comprendre le” non “de la personne devant vous!” Ce message de la police de Mumbai a clairement mis l’accent sur le message “non, c’est non” en matière de contenu et de sécurité des femmes.

Plus de neuf personnes lakh ont visionné la vidéo, qui est immédiatement devenue un énorme succès. Il a également recueilli plus de 52 000 likes en une seule journée. Les utilisateurs d’Instagram ont répondu positivement à la publication, certains ajoutant leurs propres réflexions. Un utilisateur a commenté: “Élever la barre à chaque fois.” Un autre a dit : « Époustouflant ! Quelle utilisation incroyable de la chanson ! Un individu plaisante également en disant que “le responsable des médias sociaux de la police de Mumbai mérite une augmentation”. Un autre utilisateur a commenté: “Un message si important transmis avec une créativité brillante!”

Ce n’est pas la première fois qu’un service de police utilise des références cinématographiques dans des messages de service public. Le service de police de Mumbai a utilisé une métaphore de Brahmastra pour envoyer un message fort sur la sécurité routière, soulignant que conduire en toute sécurité est l’Astra le plus important.

Mots-clés : Police de Mumbai, Meme, Co

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici