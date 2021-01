Les pseudonymes officiels de la police de Mumbai sur les réseaux sociaux sont réputés pour leurs messages d’intérêt public qui sont également remplis d’humour. Que ce soit le moment où ils ont tweeté «Party (Nahin) Chalegi Till Six In The Morning», après avoir lancé des actions contre des célébrités pour avoir fait la fête contre les normes Covid-19 ou lorsqu’ils ont conseillé les gens sur leur consentement, la police de Mumbai a été au sommet du jeu .

Récemment, le pseudonyme officiel de la police de Mumbai sur Instagram a partagé avec les citoyens le «Da Vinci Code of Safety».

La célèbre peinture de Mona Lisa a été modifiée pour la montrer assise dans une voiture et portant une ceinture de sécurité. Ils ont partagé la photo avec les hashtags #RoadSafetyWeek #WearSeatbelt.

Créée par l’artiste italien Léonard de Vinci, la peinture emblématique serait celle d’une noble. C’est l’une des peintures les plus célèbres du monde de l’art en raison de son iconographie et de son histoire.

Les utilisateurs d’Instagram sont encore une fois impressionnés par les compétences du service de police. Un utilisateur a apprécié la créativité de la police de Mumbai et a déclaré: «Respectez la police de la circulation». Répondant au message amusant avec esprit, un commentateur a demandé: «Où est le masque?»

Le commentaire est pertinent car le port de masques faciaux en public a été rendu obligatoire après que la pandémie de Covid-19 a frappé le pays.

La police de Mumbai a partagé le message dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière. Il est observé du 11 janvier au 17 janvier pour sensibiliser sur les mesures qui favorisent la sécurité sur les routes.

La journée a été lancée par le Ministère des transports routiers et de la voirie dans le but de réduire le nombre de décès dus aux accidents de la route. Pour cette année, le thème de la Semaine de la sécurité routière est «Sécurisez-vous pour sauver votre famille».

Récemment, la police de Mumbai a célébré son cinquième anniversaire sur Twitter avec une complication vidéo de ses mèmes. De nombreux utilisateurs dans la section des commentaires ont partagé leurs mèmes préférés par la police de Mumbai.

Récemment, Elon Musk a tweeté «Utiliser Signal» après un changement de la politique de confidentialité de WhatsApp. La police de Mumbai a tweeté Elon et a déclaré: «Surtout ceux dans les rues», exhortant Mumbaikars à suivre les règles de la circulation. Le tweet a été épinglé sur leur chronologie Twitter.

Dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière, la police de Mumbai a partagé un autre post Instagram il y a une heure et il a été regardé plus de mille fois.

C’est la scène de la sitcom américaine Friends où Ross dit à ses amis Chandler et Joey de garder leur volume bas parce qu’il travaillait.