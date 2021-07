La police de Mumbai fait taire le rôle de Shilpa Shetty dans l’affaire de pornographie de Raj Kundra

L’arrestation du mari et homme d’affaires de Shilpa Shetty Raj Kundra dans l’affaire de pornographie a stupéfié Bollywood. La police de Mumbai a déclaré que Kundra était impliquée dans la création et la publication de contenu pornographique sur des applications. Ils ont également exhorté d’autres «victimes» dans l’affaire à se manifester et à enregistrer leurs plaintes.

Le commissaire conjoint de la police de Mumbai, Milind Bharambe, lors d’une conférence de presse mardi, a également commenté le rôle de Shilpa Shetty dans l’affaire de la pornographie. Il a déclaré qu’ils n’avaient trouvé « aucun rôle actif » de Shilpa dans l’affaire, cependant, l’enquête est toujours en cours.

Selon ANI, Bharambe aurait déclaré: «Nous n’avons encore trouvé aucun rôle actif (de Shilpa Shetty). Nous enquêtons. Nous appellerons les victimes à se manifester et à contacter la Crime Branch Mumbai. Nous prendrons les mesures appropriées.

À la suite des enquêtes menées par la police de Malvani et plus tard par la Criminal Branch-CID and Property Cell, au moins 12 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, dont Kundra, son associé technique Ryan J. Tharpe, qui ont été placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet par un tribunal d’instance de Mumbai.

Les neuf personnes arrêtées plus tôt incluent l’actrice de télévision Gehna Vashisht, Yasmin R. Khan, Monu Joshi, Pratibha Nalavade, M. Atif Ahmed, Dipankar P. Khasnavis, Bhanusurya Thakur, Tanvir Hashmi et Umesh Kamath qui est le producteur qui s’occupe des opérations de « Hotshots » en Inde

L’application de Raj Kundra, HotShots, est décrite comme la « première application 18+ au monde » présentant certains des modèles et célébrités les plus chauds du monde dans des photos exclusives, des courts métrages et des vidéos torrides – impliquant du porno soft-to-hard.

La première plainte contre Kundra a été déposée en février 2021 lorsque la police a découvert que « des actrices nouvelles ou en herbe venant de toute l’Inde à Mumbai ont été attirées par des offres de travail dans des courts métrages, des webséries et d’autres films », puis après sélection, elles ont été faites pour faire des scènes audacieuses, qui sont passées à des prises de vue semi-nues puis entièrement nues.

Raj Kundra est réservé en vertu des articles 420 (triche), 34 (intention commune) du Code pénal indien, 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents), et aux articles pertinents de la loi informatique et de la représentation indécente des femmes (interdiction ) Agir.

