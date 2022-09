La police de Mumbai est heureuse d’être de retour à “Bandobast” après 2 ans

Après une attente de deux longues années, Mumbai est sur le point d’accueillir un grand Visarjan pour Lord Ganesha. Les processions de Ganpati Visarjan n’ont pas été autorisées en raison de la pandémie de COVID-19 au cours des deux dernières années. Alors que la ville se prépare à dire adieu à Bappa, la police de Mumbai est également prête avec le “bandobast” pour l’occasion. Partageant une vidéo Instagram, la police de Mumbai a écrit que les rues n’étaient plus les mêmes au cours des deux dernières années. “Nous n’aurions pas pu être plus heureux d’être de retour sur bandobast alors que nous disons adieu à Bappa demain, en nous délectant de vous tout au long”, a ajouté le service de police dans la légende.

La vidéo présente un montage de différents clips de la police de Mumbai au travail pendant la pandémie alors qu’une interprétation de Ganesh Aarti par Rekha Bhardwaj joue en arrière-plan.

Pour le Ganpati Visarjan, une équipe dédiée de plus de 20 000 policiers et autres unités spécialisées sera déployée dans la ville. Plusieurs équipes d’intervention rapide, des véhicules anti-émeutes et des équipes de détection et d’élimination des bombes seront également déployés dans la ville. Des caméras de vidéosurveillance supplémentaires ont également été installées pour suivre les mouvements minute par minute du cortège.

La police a émis un avis de circulation informant les gens des routes qui seront bloquées pendant la précession.

Dans l’ensemble, 74 routes à travers Mumbai seront fermées à la circulation tandis que 54 autres fonctionneront dans un sens. Tous les véhicules lourds seront interdits sur 57 routes et des restrictions de stationnement seront applicables à 114 endroits de la ville. La restriction sera en vigueur de 12 h 00 le 9 septembre à 6 h 00 le lendemain.

L’immersion de Ganpati Idols aura lieu à Girgaon Chowpatty (plage), Shivaji Park, Bandra, Juhu et Malad, outre 70 lacs naturels ainsi que des étangs artificiels réalisés par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). Pour améliorer la visibilité aux points d’immersion, les autorités ont installé 3 069 projecteurs et 71 projecteurs.

