Le gouvernement du Maharashtra imposant des restrictions aux déplacements et à la circulation dans l’État en raison d’un pic dans les cas de Covid-19, la police de Mumbai a fait des heures supplémentaires pour assurer la sécurité et le respect des ordres. La semaine dernière, il a publié des autocollants à code couleur qui peuvent être collés sur les véhicules en cas d’urgence ou à des fins essentielles. La mise en œuvre des bordures, cependant, a été plus difficile qu’il n’y paraît, car beaucoup ont contacté les flics avec des demandes étranges. Néanmoins, la police travaille 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins de tous les habitants de Mumbai, notamment en livrant un gâteau le jour de leur anniversaire.

Jeudi, alors que plusieurs utilisateurs de Twitter marquaient la police de Mumbai en demandant quels autocollants de couleur utiliser pour sortir et rencontrer des amis, une utilisatrice de Twitter du nom de @samsays a expliqué qu’elle avait refusé à ses amis un cadeau d’anniversaire conformément aux règles de verrouillage. Impressionné par leur geste, la police de Mumbai a envoyé un gâteau d’anniversaire à @samsays avec les mots « Citoyen responsable » écrits dessus en glaçage.

Une image du gâteau a été partagée sur Twitter par @samsays qui a écrit «Merci d’avoir fait ma journée».

Pendant ce temps, avec une augmentation record en un jour de 332 730 nouvelles infections à coronavirus, le total des cas de COVID-19 en Inde a grimpé à 1,62,63,695, tandis que les cas actifs franchissaient la barre des 24 lakh, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mis à jour vendredi. Le nombre de morts est passé à 1 86920 avec un record de 2 263 nouveaux décès, selon les données mises à jour à 8 heures du matin.

Maharashtra a signalé 67 000 nouveaux cas, Uttar Pradesh 34 250, Kerala 27 000 et Delhi 26 170. Maharashtra a signalé 568 nouveaux décès, Delhi 306 et Chhattisgarh 207.

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré les principaux ministres des États les plus touchés par les infections à coronavirus. Arvind Kejriwal de Delhi, Uddhav Thackeray du Maharashtra, Pinarayi Vijayan du Kerala, Ashok Gehlot du Rajasthan étaient quelques-uns des principaux ministres présents. La réunion a également été suivie par le ministre de l’Intérieur du syndicat Amit Shah.

