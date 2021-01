La police de Mumbai s’est assurée de commencer la nouvelle année sur une note humoristique ponctuelle.

Leurs messages créent souvent un buzz en ligne car ils parviennent à envoyer un message clair et à divertir les gens en même temps.

La police de Mumbai sait bien faire preuve d’esprit avec ses messages de conseil créatifs qui laissent souvent les gens amusés.

Le soir du réveillon du Nouvel An, ils ont partagé un message pour rappeler aux gens de rester à la maison pendant le couvre-feu nocturne de 23 h 00 à 6 h 00 et d’assurer la sécurité. «Célibataires et prêts à se mêler mais EN LIGNE», ont-ils tweeté tout en partageant une capture d’écran d’une discussion.

Avant le couvre-feu nocturne, à la suite du COVID-19[feminine pandémie, l’unité de médias sociaux de la police de Mumbai a répondu avec des réponses originales à ceux qui voulaient célébrer le réveillon du Nouvel An avec faste et spectacle. Le Twitter officiel de la police de Mumbai a également largement utilisé les hashtags, # SafetyFirstOn31st, #ConsentMatters #StayHome #StaySafe #PartyResponsably, #SayNoToDrugs, #RoadSafety, #CoronaKoAlvidaKehna dans leurs publications.

Ils ont eu la meilleure réponse à une personne qui lui a demandé s’il pouvait atteindre la maison de son amie à 23 heures et y passer la nuit. La police de Mumbai a adopté une approche amicale pour conseiller aux gens d’obtenir leur consentement avant de rendre visite à leurs amies dans leurs résidences la nuit.

La police de Mumbai est connue pour réussir le jeu de réponse sauvage. Ils ont répondu à la question de l’utilisateur de Twitter, qui voulait jouer le jeu, avec une réponse appropriée. Le département a également révélé une autre option d’hébergement pour la nuit pour l’utilisateur. Ils ont tweeté: «Nous espérons que vous avez accepté son consentement, sinon nous avons un autre logement pour la nuit en tête pour vous! #ConsentMatters # SafetyFirstOn31st »

Le message a attiré l’attention des gens et beaucoup ont salué la réponse de la police de Mumbai. Les utilisateurs du site de micro-blogging ont partagé leurs réactions amusantes dans divers commentaires. La police de Mumbai a répondu à un utilisateur de Twitter dans un contexte similaire. L’utilisateur a réagi à sa réponse épique sur les questions de consentement en disant: « C’est formidable de voir le consentement être intégré. »

Avec une réponse absolue, la police de Mumbai a déclaré: «C’est basique. C’est primaire. Ce n’est pas négociable », et a ajouté les hashtags #ANoMeansNo, # SafetyFirstOn31st, #ConsentMatters à la réponse.

Le 31 décembre au soir, les bateaux, les salles de banquet, les hôtels, les pubs, les restaurants ont été interdits à la réservation et aux fêtes par la police de Mumbai. Les grands rassemblements dans d’autres lieux populaires tels que Gateway of India, Marine Drive à Mumbai ont été interdits. Ils ont surveillé les mouvements de personnes avec des drones et des caméras de vidéosurveillance pour porter des masques faciaux et maintenir les normes de distanciation sociale.