La police de Mumbai engage un photographe de Bollywood pour viol | Nouvelles des gens

Bombay: La police de Mumbai a déposé une plainte contre un célèbre photographe de Bollywood pour avoir prétendument violé un modèle.

Mercredi 26 mai, le mannequin de 28 ans a déposé une plainte pour viol contre un célèbre photographe de Bollywood et des affaires d’agression sexuelle contre 8 autres au poste de police de Bandra à Mumbai.

La police a enregistré l’affaire en vertu des articles 376 et 354 de l’IPC sur la base de la déclaration du modèle et a commencé une enquête plus approfondie sur l’affaire.

Cependant, aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire jusqu’à présent.