La police de Mumbai donne une réponse sauvage à un fan de SRK qui a demandé à l’acteur OTP sur Twitter

Shah Rukh Khan a récemment tenu une session #AskSRK sur Twitter et a donné quelques réponses qui ont laissé les fans secoué. L’un d’eux impliquait un fan demandant à l’acteur un OTP. « Sir ek OTP aaya hoga….jara batana », a écrit le fan sur Twitter. SRK a donné une réponse flexible : «Beta main itna célèbre hoon mujhe OTP nahi aate… les vendeurs m’envoient simplement les marchandises lorsque je commande… tum apna dekh lo. ” Si vous pensiez que l’affaire s’arrêtait là, vous allez être surpris. Maintenant, la police de Mumbai, dont les comptes de médias sociaux sont connus pour être assez avisés sur l’espace, est “entrée dans le chat”.

La citation de la police de Mumbai a tweeté le fan de SRK demandant l’OTP avec une simple réponse : « 100 ».

Les réponses de SRK sont connues pour créer de tels moments sur Twitter. Plus tôt, une réponse de SRK a rendu un utilisateur de Twitter nommé Satish Srkian’s day et ce dernier a décidé de faire encadrer la réponse de l’acteur à sa question. Satish a profité de son compte Twitter pour publier une photo de la façon dont il a encadré une capture d’écran de son interaction avec Shah Rukh Khan. La légende du tweet qui était accompagnée de la photo encadrée de la réponse de SRK se lit comme suit : « Ab khan saab répond diye ou utilise hum frame na kawaye.. yeh kabhi ni ho sakta. Le cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin (maintenant Khan Saab a répondu et je ne le fais pas encadrer .. Cela ne peut jamais arriver. cadrage fait .. le gardera jusqu’à la fin).

La requête de Satish à SRK était un coup à son film de 2016, Fan, qui n’a pas fait comme prévu au box-office. Satish a demandé à Shah Rukh de répondre à sa question, l’avertissant qu’il se transformerait en Gaurav, le personnage de SRK dans son film ‘Fan’ de 2016 qui était obsédé par le protagoniste du film.

