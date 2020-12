La police de Mumbai a arrêté dimanche le directeur général d’une chaîne de télévision de droite, soupçonné de manipuler les chiffres d’audience, aggravant un affrontement qui a ébranlé la scène médiatique volubile mais de plus en plus partisane de l’Inde.

La police a déclaré avoir arrêté Vikas Khanchandani, directeur général d’ARG Outlier Media, à son domicile de Mumbai, la capitale financière de l’Inde. ARG possède Republic TV, un réseau d’information qui diffuse en anglais et en hindi et qui a grimpé dans les audiences grâce à son adhésion aux causes populistes et à sa sympathie envers le Premier ministre Narendra Modi et sa politique nationaliste hindoue.

Les autorités, qui avaient précédemment interrogé M. Khanchandani à deux reprises, ont déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves pour suggérer qu’il avait une connaissance directe de la manipulation des chiffres de notation. Il n’a pas été officiellement inculpé, mais les enquêteurs ont déclaré l’avoir arrêté après avoir refusé de coopérer.

ARG n’a pas pu être joint pour commenter, mais Republic TV a pris sa défense. Arnab Goswami, co-fondateur du réseau et animateur de talk-show pugnace avec le radiodiffuseur, a déclaré que la police avait bâclé l’enquête et que les arrestations de M. Khanchandani et d’autres personnes à Republic TV constituaient des représailles pour la dure couverture de la chaîne. Force de Mumbai.