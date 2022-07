La police de Mumbai a une réponse saine pour un garçon qui a peur avant les résultats de l’ICSE

Bien que se présenter aux examens puisse vous donner toutes sortes d’anxiété, attendre les résultats une fois les examens terminés est l’expérience la plus éprouvante pour les nerfs que nous traversons tous dans la vie. Et il semble qu’un jeune garçon, Dhruv Shah, ait également vécu quelque chose de similaire avant ses résultats de classe 10e. Il a tagué la police de Mumbai et partagé ses émotions tendues sur Twitter, et maintenant leur réponse au garçon gagne les cœurs.

Exprimant ses émotions le jour de son résultat, Dhruv a tagué le 17 juillet la police de Mumbai et a écrit: “DGP Maharashtra, la police de Mumbai est aujourd’hui mes résultats ICSE et j’ai vraiment peur.” Répondant au tweet du jeune garçon, la police de Mumbai lui a conseillé de ne pas s’inquiéter car ils ne définissent pas la vie et la vie ne se termine pas avec un seul résultat d’examen.

La police de Mumbai a tweeté : « Hey Dhruv, ne vous inquiétez pas de vos résultats. L’examen est un voyage. Ce n’est pas seulement une destination finale ou un accomplissement. C’est comme tous les autres examens, mais assurez-vous d’avoir confiance en vos capacités. Bonne chance pour les résultats de l’ICSE !”

@DGPMaharashtra @MumbaiPolice aujourd’hui c’est mes résultats icse et j’ai vraiment peur — dhruv (@Dhruvshah0611) 17 juillet 2022

Le tweet a immédiatement attiré l’attention des internautes. Alors que beaucoup ont apprécié le geste aimable de la police de Mumbai, plusieurs utilisateurs ont tenté de calmer Dhruv pour faire face aux résultats. Un utilisateur a commenté: «Nous vous saluons, police de Mumbai. Cet acte de gentillesse a donné au garçon une raison de sourire. Il tirera réconfort et consolation, faisant baisser son niveau d’anxiété. Dieu bénisse, police de Mumbai. Continuez votre bon travail.

Un autre a écrit : “Tu vas marquer, ne t’inquiète pas, ce n’est qu’un examen.” Un troisième utilisateur a commenté : « Les hommes affectés à des tâches difficiles ont aussi des cœurs tendres qui battent sous la poitrine… et cela se voit toujours au bon moment ! Un quatrième a écrit : « Oui. Il n’y a pas besoin d’avoir peur. Nous devons tous affronter nos peurs. Alors affrontez-le comme un Avenger. Jusqu’à présent, le tweet de la police de Mumbai a recueilli environ 500 likes et plusieurs retweets.

