Quelle couleur d’autocollant utiliser pour rencontrer sa petite amie pendant le couvre-feu du Covid-19? Telle était la question qu’un résident de Mumbai avait pour la police de Mumbai, alors même que la ville continuait de se débattre avec la modification du couvre-feu et des règles de verrouillage pour freiner la propagation du virus.

Quelques jours après que la police de Mumbai a décidé d’utiliser des autocollants de couleur pour les véhicules essentiels afin de contrôler la circulation au milieu du couvre-feu Covid-19 qui est entré en vigueur la semaine dernière, le compte Twitter du service de police de la ville a été inondé de messages SOS et d’appels à la clarification. Et bien que la plupart des demandes de clarification aient été authentiques, la police de Mumbai a fait de son mieux pour répondre à chaque question, quelle que soit l’urgence. Ainsi, lorsqu’un résident de Mumbai et utilisateur de Twitter, Ashwin Vinod a voulu savoir quelle couleur de l’autocollant utiliser pour sortir son véhicule pour rencontrer sa petite amie.

En taguant la police de Mumbai, Vinod a écrit: «Quel autocollant dois-je utiliser pour sortir et rencontrer ma petite amie? Elle me manque ».

Un policier prompt de Mumbai a répondu avec la plus grande courtoisie et empathie. «Nous comprenons que c’est essentiel pour vous monsieur, mais malheureusement, cela ne fait pas partie de nos catégories essentielles ou d’urgence! La distance rend le cœur plus affectueux et actuellement, vous êtes en meilleure santé », a écrit la police de Mumbai dans sa réponse rassurante.« Nous vous souhaitons la vie ensemble. Ce n’est qu’une phase », a-t-il ajouté.

Avec un pic sans précédent de cas de Covid-19 et de décès dans le Maharashtra, la police de Mumbai a commencé à fournir des codes de couleur aux véhicules de la catégorie des services essentiels la semaine dernière pour limiter le nombre de véhicules circulant sur les routes. Le commissaire de police de Mumbai, IPS Hemant Nagrale, a déclaré que cela était important pour que les personnes impliquées dans la catégorie des services essentiels tels que les médecins, les infirmières, les véhicules comme les ambulances et les fournisseurs médicaux ne soient pas coincées dans les embouteillages.

Le Maharashtra, l’Uttar Pradesh, Delhi et le Gujarat font partie des 10 États qui représentent plus de 75% des 314 835 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés en une journée, a déclaré jeudi le ministère de la Santé de l’Union. Le nombre de cas de coronavirus en Inde a atteint un record quotidien avec plus de 3,14 lakh de nouvelles infections signalées en 24 heures, ce qui porte le total des cas de COVID-19 en Inde à 1,59,30965, selon les données du ministère mises à jour dans la matinée. .

