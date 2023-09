La police de Morris impliquée dans une fusillade mortelle vendredi matin – Shaw Local

Une personne a été mortellement abattue par la police de Morris vendredi alors que les policiers répondaient aux informations faisant état de ce qui a été décrit comme une personne armée et désemparée dans le parking d’un appartement.

Les policiers de Morris sont arrivés dans un complexe d’appartements situé dans le pâté de maisons 1800 d’Anne Lane en raison d’informations faisant état d’une personne armée et désemparée dans le parking vendredi matin, a indiqué la police.

La personne a été décrite comme suicidaire et a été abattue par la police sur les lieux et est décédée vers 10 h 54, selon la police.

Le département de police de Morris a publié une déclaration via sa page Facebook indiquant que seule la personne avait été tuée par balle, et que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête de la part de la police de l’État de l’Illinois et des enquêteurs sur les scènes de crime de la police de l’État de l’Illinois.

Il n’y a aucune menace pour le public et aucun policier ni passant n’a été blessé, a indiqué la police.

Le service de police de Morris, le bureau du shérif du comté de Grundy, le service d’incendie de Morris et l’agence de gestion des urgences du comté de Grundy étaient sur les lieux au moment de l’incident.