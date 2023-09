La police de Montréal ouvre une enquête sur des trousses de suicide qui auraient été envoyées par un Ontarien

La police de Montréal enquête après que du nitrite de sodium aurait été envoyé à des résidents locaux par un Ontarien qui fait actuellement face à plusieurs chefs d’accusation liés à l’aide ou au conseil au suicide.

Kenneth Law, 57 ans, a été arrêté en mai après que la police régionale de Peel a enquêté sur deux décès locaux.

Le 29 août, d’autres accusations ont été portées et Law fait maintenant face à 14 chefs d’accusation de conseil ou d’aide au suicide en Ontario. La police affirme que Law exploite des sites Web vendant une substance potentiellement mortelle et d’autres accessoires suicidaires à des clients à risque.

Law est soupçonné d’avoir vendu du nitrite de sodium en ligne partout au Canada et dans plus de 40 pays. La substance peut entraîner la mort lorsqu’elle est consommée à fortes doses.

Les enquêteurs britanniques ont révélé avoir identifié 272 personnes – dont 88 sont décédées – qui avaient acheté des produits sur des sites Web canadiens prétendument liés à Law. Ils cherchent également à savoir si des crimes ont été commis au Royaume-Uni.

Le nitrite de sodium peut être mortel lorsqu’il est consommé en grande quantité. (Service de Police de la Ville de Montréal)

Parmi les autres pays qui étudient le lien entre Law et les suicides figurent les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Italie et l’Irlande.

Un TikToker, un étudiant universitaire et un adolescent font partie des plus de 110 vies écourtées dans plusieurs pays, prétendument liées au droit, selon un Reportage de CBC News publié plus tôt ce mois-ci.

Maintenant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé lundi qu’il prend en charge l’enquête basée à Montréal pour le compte de la Police régionale de Peel.

REGARDER | Une mère raconte l’histoire de son fils : La mère de la victime présumée de Kenneth Law partage l’histoire de son fils Kim Prosser parle de son fils Ashtyn, qui était à un mois de son 20e anniversaire lorsqu’il s’est suicidé. Ashtyn aurait acheté sur Internet une substance mortelle à Kenneth Law, un homme de la région de Toronto qui serait lié à plus de 110 décès dans le monde.

«Conseiller, encourager ou aider une personne à se donner la mort constitue une infraction au Code criminel et est passible d’un emprisonnement», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

La police affirme que les colis qui auraient été expédiés à Montréal pourraient porter les noms d’entreprises suivants sur l’étiquette : Academic/ACademic, Escape Mode/escMode, Imtime Cuisine, AmbuCA et ICemac.

Le SPVM appelle la population à la vigilance puisque ces emballages peuvent contenir du nitrite de sodium en poudre qui peut entraîner la mort s’il est ingéré à forte dose. Il peut provoquer une irritation cutanée s’il n’est pas manipulé avec des gants.

Les enquêteurs invitent toute personne en possession d’un tel colis à contacter le 911.

Les personnes ayant des informations à ce sujet sont également invitées à contacter le 911 ou à communiquer de manière anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le site web .

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :