La police de Montréal croit que le même tireur est à l’origine de 2 fusillades mortelles en un peu plus d’une heure

La police de Montréal pense que le même tireur était à l’origine de deux fusillades distinctes mais liées mardi soir qui ont coûté la vie à deux hommes à un peu plus d’une heure d’intervalle.

Marie-Claude Dandenault, inspectrice en chef de la police de Montréal (SPVM), a déclaré mercredi à CTV News que la police est “certaine à 99%” que le même suspect est responsable des meurtres survenus dans les arrondissements de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville.

Il n’y a pas encore de lien apparent, a-t-elle ajouté, entre les victimes et les enquêteurs n’excluent pas la possibilité que les coups de feu consécutifs aient été de nature aléatoire.

CTV News a confirmé que l’un des deux hommes tués dans la fusillade était André Lemieux, le père du boxeur professionnel David Lemieux. Il avait 64 ans.

Lemieux a écrit “RIP papa” dans un message Facebook mercredi matin.

Andréanne Lambert, porte-parole de la société de gestion du boxeur, Eye of the Tiger, a déclaré que le meurtre tragique était “très récent” et que la famille ne ferait aucune déclaration publique.

“[David] veut juste garder sa famille proche”, a déclaré Lambert.

La deuxième victime a été identifiée comme étant Mohamed Salah Belhaj, 48 ans, intervenant à l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost sur le boulevard Gouin Ouest.

« Nous sommes troublés d’apprendre le décès dans des circonstances tragiques de M. Mohamed Salah Belhaj », a écrit Emilie Jacob, porte-parole de la Régie de santé du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

“Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à ses proches. Un soutien sera également offert à ses collègues pour traverser cette épreuve.”

Pendant ce temps, les enquêteurs de la police de Montréal attendent les résultats des tests balistiques alors qu’ils enquêtent sur la fusillade mortelle de mardi soir, la dernière d’une série de crimes violents commis avec des armes à feu sur l’île.

La police de Montréal affirme que les agents travaillent 24 heures sur 24 – certains arrivent même pendant leur jour de congé – pour aider à résoudre le crime et à déterminer un mobile, selon Dandenault.

“En ce moment, nous examinons tout ce que nous pouvons”, a-t-elle déclaré. “Nous avons des enquêteurs qui inondent la zone, rien n’est laissé au hasard. Nous voulons aller au fond des choses.”

Aucune arrestation n’a été effectuée.

MEURTRES À 65 MINUTES D’ÉCART

Le premier incident s’est produit à 21 h 45 dans l’arrondissement de Saint-Laurent.

La police de Montréal (SPVM) a été appelée à l’intersection des boulevards Jules-Poitras et Deguire près du parc Roman-Zytynsky.

“Une fois sur les lieux, les policiers ont trouvé la victime blessée par balle au haut du corps”, a déclaré Gabriella Youakim, porte-parole de la police de Montréal. “La victime est décédée sur place.”

La victime, âgée de 64 ans, était connue des services de police pour “petite délinquance”, selon le SPVM.

TOURNAGE AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Soixante-cinq minutes plus tard, à 22 h 50, des policiers sont appelés pour une fusillade dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

Lorsque les policiers sont arrivés à l’intersection des rues Sauvé Ouest et Meilleur, près du parc Saint-Benoît, ils ont trouvé l’homme de 48 ans allongé sur le sol.

“Sa mort a été confirmée sur place”, a déclaré Youakim. “Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.”

Il n’était pas connu des services de police.

Des périmètres de sécurité ont été mis en place sur les deux scènes de crime pour permettre aux enquêteurs de sonder les zones.

Yoakim confirme que les deux décès sont les 16e et 17e homicides sur le territoire surveillé par la police de Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi aux homicides en écrivant dans un tweet mercredi : « Mes pensées vont à la famille et aux proches des deux victimes des crimes odieux qui ont eu lieu hier soir à Montréal.

Je tiens à remercier les agents-es du @SPVM pour leur dévouement. Ils ont tout mon soutien, et ils viendront à bout de cette affaire. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) 3 août 2022

Jeudi, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, doit se rendre à Montréal pour une annonce sur la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans la ville. Il sera accompagné du ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, de la ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, et de Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de Montréal.

Avec des fichiers de Luca Caruso-Moro de CTV News Montréal