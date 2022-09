La police de Montgomery demande l’aide du public dans l’enquête sur la mort – Shaw Local

MONTGOMERY – Le service de police de Montgomery sollicite l’aide du public pour obtenir des informations dans le cadre d’une enquête sur un décès.

À 13 h 18 le 19 septembre, la police a répondu à un emplacement dans le bloc 1100 de Reading Drive sur un rapport de mort suspecte.

La police de Montgomery et le groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Kendall sont restés sur les lieux de l’enquête active sur la mort

La police demande à toute personne susceptible d’avoir des informations, d’accéder à une vidéo de surveillance ou de se trouver dans le bloc 1100 de Reading Drive entre 8 h et 13 h 18 le 19 septembre de contacter le sergent-détective Greg Mayyou au 331-212-9091 ou par courriel à mayyou@ci.montgomery.il.us.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.