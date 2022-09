La police de Milwaukee poursuit la ville pour des décharges d’armes à feu par inadvertance

MILWAUKEE (AP) – Le syndicat de la police de Milwaukee poursuit la ville pour des armes de service qui, selon les officiers, ne sont pas sûres car elles ont tiré par inadvertance sans que personne n’appuie sur la gâchette.

Il s’agit de la dernière action en justice impliquant l’arme à feu modèle P320 fabriquée par SIG Sauer, y compris une affaire déposée à Philadelphie en juin par un vétéran de l’armée américaine qui a subi une grave blessure à la jambe lorsque son arme dans son étui s’est déchargée. SIG Sauer, basé à Newington, New Hampshire, a nié que le modèle P320 soit défectueux.

La Milwaukee Police Association affirme que les armes de poing émises par le département ont par inadvertance raté trois fois au cours des deux dernières années, causant des blessures à deux agents.

Plus récemment, un officier de 41 ans a reçu une balle dans le genou le 10 septembre. En juillet 2020, l’officier Adam Maritato, qui est partie au procès du syndicat qui a été déposé cette semaine, a été involontairement touché à la jambe par un autre pistolet d’officier dans son étui.

Le procès allègue que lorsque la ville a acheté les armes à feu en 2019, elle était au courant, ou aurait dû être au courant, des problèmes de décharge et de sécurité. Il indique également que lors de la formation aux armes, la ville “n’a pas révélé que le P320 avait des problèmes de décharge sans appui sur la gâchette, et les agents se sont appuyés sur la formation à la sécurité pour être précise et complète”.

Le procès accuse la ville de mettre en danger la sécurité de ses agents et du public en délivrant l’arme à feu. Le syndicat demande à un juge de la Cour de circuit du comté de Milwaukee d’obliger la ville à verser des dommages-intérêts pour les blessures des agents et de remplacer chaque P320 délivré par le département par une autre arme à feu.

“Il est inacceptable que nous ayons maintenant des centaines de cas à travers le pays avec des décharges involontaires connues et que la ville n’agisse pas”, a déclaré mardi le président du syndicat Andrew Wagner dans un communiqué.

Wagner a déclaré que le syndicat avait intenté une action en justice après la dernière fusillade parce qu’il n’avait rien entendu depuis qu’il avait officiellement informé la ville en juin 2021 qu’il devait remplacer les armes pour des “problèmes de sécurité connus”.

Le procureur de la ville de Milwaukee n’a pas immédiatement renvoyé un appel téléphonique demandant des commentaires.

The Associated Press