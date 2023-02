La police de Miami suscite l’indignation avec les voitures de police du Mois de l’histoire des Noirs

Welp, c’est encore cette période de l’année. Le Mois de l’histoire des Noirs est à nos portes et cela ne peut signifier qu’une chose… les manigances des biscuits à la soupe sont en cours !

Oui, février est un moment en Amérique où nous devons célébrer, reconnaître et remercier le nombre incalculable de femmes et d’hommes noirs qui ont apporté la vie, le style de vie et le leadership à cette société vraiment indigne. Cependant, ces dernières années, malgré nos réjouissances mélaniques, les f ** ks ** t blancs ont fait des tentatives continues d’uriner dans notre limonade de liberté.

Le Mois de l’histoire des Noirs de cette année a déjà été quelque peu gâché par le chaos meurtrier infligé par des policiers qui ont coûté la vie à plusieurs corps noirs non armés. Hier, cette même couvée de garçons tachés de sang en bleu a tourné en dérision notre mois en dévoilant une abomination BMH sous la forme d’un kkkar de police enveloppé dans du tissu kente.

Que se passe-t-il ici avec Nancy Pelosi agenouillée ?!?!

Selon FoxNews (de tous les endroits…), le maire de Miami, Francis Suarez, était ravi d’annoncer sa dernière tentative de poursuite de kkklout dans la sensibilisation de la communauté…

“C’est une belle collaboration pour commémorer l’histoire des Noirs et le Mois de l’histoire des Noirs et l’histoire des Afro-Américains et de notre service de police et de notre ville”, a déclaré Suarez. “C’est l’histoire des Noirs.”