La police de Miami-Dade publie une vidéo de la détention de Tyreek Hill

Une vidéo prise par la caméra corporelle de la police, publiée lundi, semble montrer une dispute au sujet d’une vitre de voiture relevée devant les agents sortez le receveur de la NFL Tyreek Hill de son véhicule et menottez-le.

Hill, une star des Dolphins de Miami, a été arrêté après avoir été arrêté dimanche alors qu’il se rendait au stade de l’équipe. ouverture de la saison régulière au Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

La vidéo montre la voiture de Hill arrêtée et un policier sur une moto lui disant qu’il roulait trop vite et qu’il devait avancer, ce qu’il fait.

L’agent frappe à la vitre du côté conducteur et demande à Hill pourquoi il n’a pas mis sa ceinture de sécurité. Hill lui répond à plusieurs reprises : « Ne frappe pas à ma vitre comme ça. »

Un policier à moto de Miami-Dade extrait de force Tyreek Hill de son véhicule dimanche.

« Pourquoi l’avez-vous levé ? Je dois frapper pour vous faire savoir que je suis là », dit l’agent dans la vidéo.

Hill annonce alors qu’il est en retard et demande à l’agent de lui donner une contravention. La vitre se lève alors, ce qui incite l’agent à frapper à nouveau sur la vitre relevée et à dire à Hill de la baisser.

La fenêtre s’entrouvre et Hill semble dire : « Ne me dites pas ce que je dois faire. »

« Gardez la fenêtre baissée, sinon je vais vous faire sortir de la voiture », répond l’agent. « En fait, sortez de la voiture. »

Un deuxième policier menace de briser la vitre et le premier dit à Hill : « Sortez de la voiture tout de suite. Nous ne jouons pas à ce jeu. » Hill semble dire aux policiers qu’il va sortir. Alors que la porte s’ouvre, un policier pénètre dans la voiture et le sort. Cet agent et un autre déposent Hill face contre terre sur le trottoir.

« Quand on vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Vous comprenez ? », semble dire un policier – pas celui qui a arrêté Hill et frappé à sa fenêtre – alors que Hill est à terre, comme le montre la vidéo. « Vous comprenez ? Pas quand vous le voulez, mais quand on vous le dit. Vous êtes un peu confus. »

Dans la vidéo, Hill dit quelque chose alors qu’il est au sol, mais le son de ce qu’il dit est difficile à comprendre. On entend l’officier dire à deux reprises : « Trop tard ».

Après que Hill se soit relevé, il dit que l’officier « frappait à ma fenêtre comme s’il était fou », montre la vidéo.

La vidéo montre ensuite un policier qui demande à Hill de s’asseoir, puis un autre policier l’attrape par les épaules et semble le forcer à s’asseoir sur le trottoir. Hill crie : « Je viens de subir une opération au genou. »

Plus tard, alors que Hill est toujours assis sur le trottoir, un autre policier dit à celui qui l’a arrêté : « Vous savez qui c’est, n’est-ce pas ? C’est l’un des joueurs vedettes des Dolphins », ce à quoi le policier répond : « Ah oui ? »

Colline, 30 ans, a déclaré à NBC News dans une interview Il a déclaré que l’incident était « passé de 0 à 60 ».

« Une simple contravention pour excès de vitesse s’est transformée en quelque chose comme si je me retrouvais allongé sur le ventre pour une simple contravention pour excès de vitesse », a déclaré Hill.

Hill a déclaré qu’il avait donné sa carte d’identité à l’agent qui l’avait interpellé et qu’il s’était montré coopératif. « J’avais déjà ma carte d’identité prête, alors je la lui ai donnée », a déclaré Hill. « C’est fou – j’ai donc été très coopératif dès le départ. »

L’ailier rapproché des Dolphins Jonnu Smith et le joueur de ligne défensive Calais Campbell, qui passaient en voiture, ont vu Hill être détenu et se sont arrêtés pour aider, a déclaré Hill.

Campbell a fini par être menotté. Un autre policier que celui qui a frappé à la fenêtre de Hill est vu dans la vidéo de la caméra corporelle en train de menotter Campbell.

Campbell a déclaré lundi qu’il essayait de désamorcer la situation. dit oun ESPN‘s « Première prise » Il a pensé : « Je ne sais pas si j’ai la capacité de désamorcer la situation, mais je vais essayer, car c’est quelqu’un qui me tient à cœur. C’est un de mes amis. »

« Parmi les officiers présents, il y avait vraiment un type qui était extrême », a-t-il dit. « Tous les autres semblaient faire ce qu’ils étaient censés faire. »

Hill a été cité pour conduite imprudente, son agent, Drew Rosenhaus, a déclaré à NBC South Florida Ces violations n’auraient pas dû amener les policiers à arrêter Hill, a-t-il déclaré.

Les dauphins ont dit dans une déclaration Lundi, ils ont déclaré qu’ils étaient « attristés par le comportement trop agressif et violent dirigé contre Tyreek Hill, Calais Campbell et Jonnu Smith par les policiers avant le match d’hier ».

L’équipe a qualifié la situation de « déroutante ».

« C’est à la fois exaspérant et déchirant de voir les personnes en qui nous avons confiance pour protéger notre communauté utiliser une force et une hostilité aussi inutiles envers ces joueurs, mais cela nous rappelle aussi que toutes les situations comme celle-ci ne se terminent pas en paix, comme nous sommes reconnaissants que ce soit le cas dans ce cas-ci », a déclaré l’équipe. « Et si je n’étais pas Tyreek Hill ? est une question qui aura un impact retentissant. »

La directrice de la police de Miami-Dade, Stephanie Daniels, a déclaré dimanche qu’elle avait ordonné une enquête interne et que l’un des officiers avait été placé en fonctions administratives en attendant le résultat.

Le service de police n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration des Dolphins lundi soir.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com