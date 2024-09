La police de Miami-Dade publie une vidéo de la caméra corporelle de la détention de Hill

Avertissement : la vidéo contient du langage grossier

Le département de police de Miami-Dade a publié des images de la caméra corporelle de l’incident de dimanche au cours duquel le receveur des Miami Dolphins, Tyreek Hill, a été arrêté et menotté.

SLATER SCOOP : Vidéo de la caméra corporelle de Tyreek Hill de la police de Miami-Dade. pic.twitter.com/aJvD4SamZk — Andy Slater (@AndySlater) 9 septembre 2024

Calais Campbell, qui se tient à une certaine distance de Tyreek Hill, est alors approché par un policier qui lui ordonne de partir. Il est menotté et un policier déclare qu’il est en état d’arrestation. pic.twitter.com/lKC3nAYciL — Jonathan Jones (@jjones9) 9 septembre 2024

Les Dolphins ont ensuite publié un communiqué, affirmant qu’ils étaient « attristés par le comportement trop agressif et violent » dirigé contre Hill et d’autres joueurs. L’équipe a également exhorté le département de police de Miami-Dade à prendre « des mesures rapides et fortes contre les officiers qui se sont livrés à un comportement aussi méprisable ».

« Faisons un changement », a écrit Hill sur X suite à la diffusion des images de la caméra corporelle.

Département de police de Miami-Dade dit Lundi, sa décision de publier plus de 105 minutes d’images de caméras corporelles est le fruit de son « engagement en faveur de la transparence et du maintien de la confiance du public ».

La police a arrêté Hill et l’a relâché près du Hard Rock Stadium quelques heures avant le match de la première semaine des Dolphins contre les Jaguars de Jacksonville dimanche.

Le receveur a déclaré après le match qu’il n’avait « aucune idée » de la raison pour laquelle il avait été arrêté et menotté et qu’il n’avait pas manqué de respect. Hill a ajouté que les policiers lui avaient dit qu’il avait été arrêté pour « excès de vitesse » et « conduite imprudente ».

Le coéquipier de Hill, Calais Campbell, a également été menotté dans ses tentatives de désamorcer la situation.

Le département de police de Miami-Dade a demandé une enquête immédiate sur l’incident. Après la victoire des Dolphins, le département a annoncé qu’il avait placé l’un des officiers impliqués dans des tâches administratives pendant que l’enquête interne était menée.

Le président du syndicat de police du sud de la Floride, Steadman Stahl, a déclaré plus tôt lundi que Hill n’avait pas été « immédiatement coopératif » avec les officiers, ce qui l’a conduit à être menotté et placé au sol.

« Après avoir été arrêté, M. Hill n’a pas immédiatement coopéré avec les policiers sur place qui, conformément à la politique et pour leur sécurité immédiate, lui ont passé les menottes », a déclaré Stahl. « M. Hill, toujours peu coopératif, a refusé de s’asseoir par terre et a donc été redirigé vers le sol. Une fois la situation réglée en quelques minutes, M. Hill a reçu deux contraventions pour infraction au code de la route et a été libre de partir. »

Hill a reçu deux contraventions pour conduite imprudente et violation de la ceinture de sécurité, ont indiqué des sources. Jeff Darlington d’ESPN.