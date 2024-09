La police de Miami-Dade publie des images de caméras corporelles après l’arrestation de Tyreek Hill avant le match des Dolphins

La police du comté de Miami-Dade a publié lundi soir les images de la caméra corporelle des agents présents sur les lieux du menottage controversé de la star des Miami Dolphins. receveur Tyreek Hill un jour plus tôt.

Les agents ont arrêté Hill dans son McLaren 720S noire L’homme a été aperçu en train de se faire menotter par un policier dimanche matin devant le Hard Rock Stadium de Miami Gardens alors qu’il arrivait pour se préparer pour le match des Dolphins contre les Jaguars de Jacksonville. Plusieurs passants ont filmé la rencontre et publié des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des policiers menottant et jetant Hill au sol.

La première vidéo publiée par l’agence montre la voiture de sport de Hill arrêtée près du stade et montre un policier à sa fenêtre pendant le contrôle routier. On entend Hill dire : « Ne frappez pas à ma fenêtre comme ça », tandis que le policier dit qu’il a dû frapper pour faire savoir à Hill qu’il était là.

« Pourquoi l’avez-vous mis ? », a demandé le bureau.

Une fois la fenêtre baissée, on voit Hill dire : « Donne-moi juste mon ticket, mon frère. Comme ça je pourrai y aller. Je vais être en retard. »

La vidéo montre ensuite l’officier qui revient et trouve la fenêtre à nouveau ouverte, et lui demande une fois de plus de baisser la fenêtre.

De là, l’agent demande à Hill de sortir du véhicule. « Sortez de la voiture immédiatement », lui dit-il. « Nous ne jouons pas à ce jeu. »

La séquence montre ensuite plusieurs officiers en train de plaquer Hill au sol tandis qu’on entend le joueur dire, vraisemblablement à quelqu’un au téléphone : « Je vais être arrêté. »

Environ six minutes après le début de la confrontation, l’un des officiers demande à son collègue : « Tu sais qui c’est, n’est-ce pas ? C’est l’un des joueurs vedettes des Dolphins. »

Le communiqué du MDPD comprend beaucoup plus de séquences que le Miami Herald n’a pas encore examinées.

Les médias, dont le Miami Herald, ont demandé à voir les images des caméras corporelles des policiers. La directrice de la police de Miami-Dade, Stephanie Daniels, a publié la vidéo avec une déclaration vers 18h15 lundi. Le Herald analyse actuellement les près de deux heures de séquences et en rendra compte.

« Dans le cadre de notre engagement en faveur de la transparence et du maintien de la confiance du public, nous publions les images de la caméra corporelle (BWC) liées au récent incident impliquant Tyreek Hill. Bien que le protocole standard consiste à publier les images de la caméra corporelle une fois l’examen interne terminé, les images de la caméra corporelle disponibles – un total de 105 minutes et 33 secondes – sont publiées le lendemain de l’incident pour renforcer l’engagement du Département à tenir le public informé. »

« Le ministère s’engage à mener une enquête approfondie et objective sur cette affaire, et nous continuerons d’informer le public du résultat de ce processus.