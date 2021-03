Le quartier des divertissements de Miami Beach comprend l’emblématique Ocean Drive et Collins Avenue, ainsi que Washington Avenue et Española Way, de la cinquième à la 16e rue. La police a commencé à empêcher les personnes qui ne sont pas des résidents de la ville, des clients de l’hôtel ou des employés travaillant à South Beach de se rendre en ville le long des chaussées MacArthur, Venetian et Julia Tuttle à partir de 21 heures jusqu’à 6 heures le lendemain.

Le comté de Miami-Dade a récemment subi l’une des pires épidémies du pays et plus de 32000 Floridiens sont morts du virus, un coût impensable que les dirigeants de l’État reconnaissent rarement. On pense également que l’État a la plus forte concentration de B.1.1.7, le variant viral le plus contagieux et peut-être le plus mortel identifié pour la première fois en Grande-Bretagne.

La ville de Miami Beach, inquiète de la foule plus grande que d’habitude qui envahit les rues de South Beach et de la menace d’une résurgence du coronavirus, a déclaré l’état d’urgence et a augmenté son couvre-feu samedi dans le but de fermer les vacances de printemps de fin de soirée. faire la fête qui, selon lui, était devenu incontrôlable.

