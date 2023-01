La police de Memphis publie une vidéo de Tire Nichols

La vidéo de cinq policiers de Memphis donnant des coups de poing et de pied à Tire Nichols, l’homme noir de 29 ans décédé après que la police a intensifié un contrôle routier le 7 janvier en un passage à tabac brutal, a été publié vendredi par la ville de Memphis. Plusieurs clips vidéo montrent des policiers donnant des coups de pied à Nichols dans la tête, le battant avec une matraque et le frappant tout en le retenant – entraînant finalement sa mort à l’hôpital St. Francis le 10 janvier.

La ville a publié la vidéo – plus d’une heure de séquences totales entre quatre clips – à 19 heures, heure de l’Est, vendredi. Trois des clips sont tirés de caméras corporelles et incluent le son, tandis qu’un clip silencieux provient d’une caméra à lampadaire.

Bien que l’une des vidéos montre les moments précédant les coups, les vidéos ne montrent pas Nichols conduisant de manière erratique, la raison donnée par la police pour l’avoir arrêté en premier lieu. Le chef de la police de Memphis, Cerelyn Davis, a déclaré plus tard à NBC que son département ne pouvait pas étayer cette affirmation.

Les cinq policiers, qui sont tous noirs et qui ont tous été licenciés, ont été inculpés jeudi de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle; s’ils sont reconnus coupables, ils risquent chacun jusqu’à 60 ans de prison pour la seule accusation de meurtre.

Les officiers disent qu’ils n’ont pas filmé la rencontre initiale avec Nichols, et les images commencent après qu’un officier a déjà sorti Nichols de sa voiture et que des renforts arrivent sur les lieux. Les officiers apparaissent à Taser Nichols, à quel point il se libère et fuit les officiers. Après une brève poursuite, les agents vaporisent du gaz poivré sur Nichols avant de le battre.

Les cinq officiers appartenaient à l’unité SCORPION du département de police de Memphis, qui a été créée en 2021 et conçue pour saturer les zones à forte criminalité avec des policiers; le nom de l’unité est l’abréviation de Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. Le programme a été suspendu à la suite de la mort de Nichols, rapporte le Washington Post.

La séquence vidéo troublante montre parfois des agents retenant Nichols alors qu’un officier lui donne des coups de pied dans le haut du corps et la tête, le frappe avec une matraque de police et le frappe. À certains moments, Nichols titube ou tente de se lever et crie pour sa mère. Dans une vidéo, un officier dit qu’il va “foutre la gueule” à Nichols ; des séquences vidéo montrent également des officiers spéculant que Nichols était défoncé pendant la rencontre. Aucune drogue n’a été trouvée dans la voiture de Nichols, selon un officier sur les lieux, et la police affirme que Nichols a attrapé l’une des armes des officiers alors qu’il tentait de s’enfuir n’est pas non plus étayée par la preuve vidéo.

Un premier communiqué de police du 8 janvier décrit le passage à tabac uniquement comme une “confrontation” et ne mentionne pas la violence subie par Nichols aux mains de la police, mais inclut les détails selon lesquels les agents impliqués ont été relevés de leurs fonctions et que le Tennessee Bureau of Investigation s’occupait de l’affaire .

Une vidéo montre également Nichols attendant plus de 20 minutes pour être transporté vers un hôpital voisin, affalé et calé à côté d’une voiture de police. Selon un rapport d’autopsie, Nichols “a subi des saignements excessifs causés par un passage à tabac sévère”.

Des manifestations – pour la plupart pacifiques, comme l’ont demandé la mère de Nichols RowVaughn Wells et son beau-père Rodney Wells – ont éclaté dans les villes du pays après la diffusion des vidéos. “Je ne veux pas que nous brûlions des villes, détruisions nos rues, parce que ce n’est pas ce que mon fils représentait”, a déclaré jeudi la mère de Nichols en prévision de la publication des images, selon NPR. À Memphis, les manifestants ont fermé le pont I-55, qui relie Memphis et West Memphis et traverse le fleuve Mississippi.

En plus de sa mère et de son beau-père, Nichols laisse derrière lui un fils de 4 ans, ainsi qu’une communauté de skateurs et d’amis dans son Sacramento natal. Nichols était un photographe passionné, rapporte l’Associated Press; le soir où il a été arrêté et battu par la police, Nichols rentrait chez lui après avoir photographié le ciel dans un parc local. Nichols est venu à Memphis à la veille de la pandémie de Covid-19 et a fini par rester avec sa mère et son beau-père ; il se trouvait à moins de 100 mètres de chez lui lorsqu’il a été mortellement battu par la police.

Nichols peut être entendu dans la vidéo essayant de désamorcer la situation et de retourner dans la maison de sa famille, en disant aux officiers: “J’essaie juste de rentrer chez moi.”