La police de Memphis identifie le corps du jogger enlevé

MEMPHIS, Tennessee (AP) – La police du Tennessee a déclaré mardi qu’un corps retrouvé lors d’une fouille exhaustive de plus de trois jours est une femme qui a été enlevée et forcée de monter dans un SUV lors d’un jogging matinal près de l’Université de Memphis.

La police de Memphis a déclaré sur Twitter que les enquêteurs avaient identifié le corps d’Eliza Fletcher, 34 ans, institutrice et petite-fille d’un éminent homme d’affaires de Memphis.

Le corps a été retrouvé lundi après une série de recherches au cours du week-end de la fête du Travail pour la femme qui a été enlevée vers 4 heures du matin vendredi, a indiqué la police. Un homme s’est approché d’elle et l’a forcée à monter dans un SUV après une brève lutte, a indiqué la police. Fletcher a été portée disparue lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle après son jogging matinal habituel.

Un homme accusé d’enlèvement particulièrement aggravé et de falsification de preuves dans l’affaire médiatisée à l’échelle nationale devait être mis en accusation mardi. Les maréchaux américains ont arrêté samedi Cleotha Abston, 38 ans, après que la police a détecté son ADN sur une paire de sandales trouvée près de l’endroit où Eliza Fletcher a été vue pour la dernière fois, selon un affidavit d’arrestation.

Abston devra désormais également faire face à des accusations de meurtre au premier degré et de meurtre au premier degré dans la perpétration d’un enlèvement, a déclaré la police de Memphis dans un tweet mardi matin.

La police a également lié le véhicule qui, selon eux, a été utilisé lors de l’enlèvement à une personne dans une maison où Abston séjournait. Les dossiers judiciaires en ligne ne montrent pas si Abston a un avocat qui pourrait commenter en son nom mardi matin.

Tard lundi, la police a tweeté qu’un corps avait été retrouvé dans un quartier de Memphis mais que l’identité de cette personne et la cause du décès n’étaient pas confirmées. Une importante présence policière a été signalée dans la région où les autorités ont déclaré avoir trouvé le corps juste après 17 heures. La police de Memphis avait fouillé plusieurs endroits avec des chiens, des VTT et un hélicoptère tout au long du week-end.

Fletcher est la petite-fille de feu Joseph Orgill III, un homme d’affaires et philanthrope en quincaillerie de Memphis. La famille a publié une déclaration vidéo demandant de l’aide pour retrouver Fletcher et a offert une récompense de 50 000 $ pour des informations sur l’affaire.

Abston avait précédemment kidnappé un éminent avocat de Memphis en 2000, a rapporté le Commercial Appeal. Alors qu’il n’avait que 16 ans, Abston a forcé Kemper Durand à entrer dans le coffre de sa propre voiture sous la menace d’une arme. Après plusieurs heures, Abston a emmené Durand et l’a forcé à se rendre à une station-service Mapco pour retirer de l’argent à un guichet automatique. À la gare, un garde armé de la Memphis Housing Authority est entré et Durand a crié à l’aide. Abston s’est enfui mais a été retrouvé et arrêté. Il a plaidé coupable en 2001 d’enlèvement particulièrement aggravé et de vol aggravé, selon les archives judiciaires. Il a reçu une peine de 24 ans.

Durand, dans une déclaration de la victime, a écrit : « J’ai eu beaucoup de chance d’avoir pu m’échapper de la garde de Cleotha Abston. … Il est fort probable que j’aurais été tué si je ne m’étais pas échappé », a rapporté le Commercial Appeal.

Durand est décédé en 2013, sept ans avant la libération d’Abston en novembre 2020 à l’âge de 36 ans. Au cours des deux années qui ont suivi sa libération, il n’y a eu aucune autre accusation documentée contre Abston dans le comté de Shelby avant son arrestation samedi, a rapporté le Commercial Appeal.

The Associated Press