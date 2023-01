La police de Memphis dissout l’unité SCORPION après la mort de Tire Nichols

Le meurtre de Tire Nichols et la publication ultérieure de la vidéo qui a capturé cinq anciens policiers de Memphis en train de le tuer ont une fois de plus motivé des milliers, voire des millions d’Américains à descendre dans la rue et à exprimer leur dégoût, leur dédain et leur désir de justice.

De manière inhabituelle, tous les officiers ont déjà été licenciés et accusés au pénal de meurtre au deuxième degré et d’une foule d’autres infractions. Hier, la nouvelle est tombée via Radio Nationale Publique que le département de police de Memphis a officiellement dissous l’unité SCORPION qui a arrêté Tyr après avoir allégué qu’il était “conduite imprudente”. Dans un communiqué publié par le département, les autres officiers du SCORPION “approuvent sans réserve cette prochaine étape”.

“Alors que les actions odieuses de quelques-uns jettent un nuage de déshonneur sur le titre SCORPION”, poursuit le communiqué, “il est impératif que nous, le département de police de Memphis, prenions des mesures proactives dans le processus de guérison de toutes les personnes touchées.”

Ouais, d’accord. On verra…

En attendant, selon NYPostles GoFundMe compte que la mère de Tyre, RowVaughn Wells, a commencé pour un traitement de santé mentale et pour construire un skate park commémoratif au nom de son fils, a reçu plus de 1,1 million de dollars de dons en seulement 48 heures. L’objectif initial n’était que de 10 000 $, c’est actuellement la collecte de fonds n ° 1 sur le site et les dons continuent d’affluer.

Mon mari et moi avons eu notre monde entier bouleversé par ce qui est arrivé à notre fils. Nous sommes deux parents dévoués et aimants, qui doivent maintenant consacrer notre attention à plein temps à la recherche d’une justice appropriée pour notre fils, Tire Nichols. De plus, nous n’avons pas encore l’espace adéquat pour entamer notre processus de deuil, qui sera long et fastidieux. Cette collecte de fonds aidera à couvrir les coûts de nos services de santé mentale. Cela couvrira également les congés de nos emplois de 9 h à 17 h, car nous n’avons pas de prise de force illimitée. De plus, nous voulons construire un skatepark commémoratif pour Tyr, en l’honneur de son amour pour le patinage et les couchers de soleil. <3

Si vous pouvez épargner la dépense, cliquez sur le lien ci-dessus pour aider la famille Nichols sur son long chemin vers la guérison.