La police de Memphis dissout l’unité qui a battu Tire Nichols

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Le chef de la police de Memphis a dissous samedi la soi-disant unité Scorpion de la ville, citant un “nuage de déshonneur” dans une vidéo récemment publiée qui montrait certains de ses officiers battant à mort Tire Nichols après avoir arrêté l’automobiliste noir .

La directrice de la police, Cerelyn “CJ” Davis, a agi un jour après la diffusion de la vidéo déchirante, affirmant qu’elle avait écouté les proches de Nichols, les dirigeants communautaires et les agents non impliqués dans la prise de décision. Son annonce est intervenue alors que la nation et la ville luttaient pour faire face à la violence des officiers, qui sont également noirs. La vidéo a renouvelé les doutes sur les raisons pour lesquelles les rencontres fatales avec les forces de l’ordre continuent de se produire malgré les appels répétés au changement.

Les manifestants qui défilaient dans le centre-ville de Memphis ont applaudi lorsqu’ils ont appris que l’unité avait été dissoute. Un manifestant a déclaré au mégaphone que “l’unité qui a tué Tyr a été définitivement dissoute”.

Se référant aux «actions odieuses de quelques-uns» qui ont déshonoré l’unité, Davis a annulé une déclaration antérieure selon laquelle elle garderait l’unité intacte. Elle a dit qu’il était impératif que le département “prenne des mesures proactives dans le processus de guérison”.

“Il est dans l’intérêt de tous de désactiver définitivement l’unité Scorpion”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle a déclaré que les officiers actuellement affectés à l’unité étaient d’accord “sans réserve” avec la démarche.

L’unité est composée de trois équipes d’environ 30 agents qui ciblent les délinquants violents dans les zones en proie à une criminalité élevée. Il était inactif depuis l’arrestation de Nichols le 7 janvier.

Scorpion signifie Street Crimes Operations to Restore Peace in our Neighborhoods.

Dans une interview vendredi avec l’Associated Press, Davis a déclaré qu’elle ne fermerait pas une unité si quelques officiers commettaient “un acte flagrant” et parce qu’elle avait besoin de cette unité pour continuer à travailler.

“L’idée que l’unité Scorpion est une mauvaise unité, j’ai juste un problème avec ça”, a déclaré Davis.

Elle est devenue la première femme chef noire à Memphis un an après que George Floyd a été tué aux mains de la police de Minneapolis. À l’époque, elle était chef de la police de Durham, en Caroline du Nord, et a répondu en appelant à une réforme radicale de la police.

Ben Crump et Antonio Romanucci, avocats de la famille Nichols, ont déclaré que cette décision était “une décision décente et juste pour tous les citoyens de Memphis”.

«Nous devons garder à l’esprit qu’il ne s’agit que de la prochaine étape de ce voyage vers la justice et la responsabilité, car il est clair que cette inconduite ne se limite pas à ces unités spécialisées. Cela s’étend tellement plus loin », ont-ils déclaré.

Les cinq anciens officiers du département de police de Memphis en disgrâce ont été licenciés et accusés de meurtre et d’autres crimes dans la mort de Nichols trois jours après l’arrestation.

Les images diffusées vendredi ont laissé de nombreuses questions sans réponse sur l’arrêt de la circulation et sur d’autres agents des forces de l’ordre qui se tenaient là alors que Nichols gisait immobile sur le trottoir.

L’enregistrement montre que la police a sauvagement battu l’employé de FedEx, âgé de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés lors d’une agression que l’équipe juridique de la famille Nichols a comparée au tristement célèbre passage à tabac de la police de 1991 contre l’automobiliste de Los Angeles Rodney King. Nichols appelle sa mère avant que son corps mou ne soit appuyé contre une voiture de police et que les officiers échangent des coups de poing.

Les cinq officiers – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith – risquent jusqu’à 60 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de meurtre au deuxième degré.

Davis a déclaré que d’autres officiers faisaient l’objet d’une enquête, et le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, a déclaré que deux adjoints avaient été relevés de leurs fonctions sans solde pendant que leur conduite faisait l’objet d’une enquête.

Rodney Wells, le beau-père de Nichols, a déclaré que la famille “continuerait à demander justice” et a noté que plusieurs autres officiers n’avaient pas rendu de l’aide, les rendant “tout aussi coupables que les officiers qui ont porté les coups”.

Une porte-parole de la police de Memphis a refusé de commenter le rôle joué par d’autres officiers qui se sont présentés sur les lieux.

Les villes du pays s’étaient préparées à des manifestations après la diffusion de la vidéo, mais les manifestations étaient dispersées et non violentes. Plusieurs dizaines de manifestants à Memphis ont bloqué le pont Interstate 55 qui transporte le trafic sur le fleuve Mississippi vers l’Arkansas. Les manifestants ont également bloqué la circulation à New York, Los Angeles et Portland, Oregon.

Blake Ballin, l’avocat de Mills, a déclaré samedi à l’Associated Press dans un communiqué que les vidéos “produisaient autant de questions qu’elles avaient de réponses”.

Certaines des questions porteront sur ce que Mills “savait et ce qu’il a pu voir” et si ses actions “ont franchi les lignes qui ont été franchies par d’autres officiers lors de cet incident”, a déclaré Ballin.

Davis a reconnu que le service de police manquait de superviseurs et a déclaré que l’absence de superviseur lors de l’arrestation était un “problème majeur”. Les autorités municipales se sont engagées à en fournir davantage.

Des questions ont tourbillonné autour de ce qui a conduit à l’arrêt de la circulation en premier lieu. On peut entendre un officier dire que Nichols ne s’arrêterait pas et a ensuite fait une embardée comme s’il avait l’intention de heurter la voiture de l’officier. L’officier a déclaré que lorsque Nichols s’est arrêté à un feu rouge, les policiers ont sauté de la voiture.

Mais Davis a déclaré que le département ne pouvait pas justifier la raison de l’arrêt.

“Nous ne savons pas ce qui s’est passé”, a-t-elle dit, ajoutant : “Tout ce que nous savons, c’est que la force appliquée dans cette situation était exagérée.”

Après que le premier officier a brutalement tiré Nichols hors de la voiture, on peut entendre Nichols dire : « Je n’ai rien fait », alors qu’un groupe d’officiers commence à le plaquer au sol.

On entend un officier crier : « Tasez-le ! Goûtez-le !

Nichols dit calmement : « OK, je suis au sol » et qu’il essayait juste de rentrer chez lui. Quelques instants plus tard, il a crié aux policiers de « s’arrêter ».

On peut alors voir Nichols courir alors qu’un officier tire un Taser sur lui. Les officiers commencent alors à poursuivre Nichols.

D’autres agents sont appelés et une recherche s’ensuit avant que Nichols ne soit attrapé à une autre intersection. La maison de sa mère, où il vivait, n’était qu’à quelques maisons du lieu du passage à tabac, et sa famille a dit qu’il essayait de s’y rendre.

Les policiers l’ont battu avec une matraque, lui ont donné des coups de pied et de poing. L’attaque a continué même après qu’il se soit effondré.

Il faut plus de 20 minutes après que Nichols a été battu et sur le trottoir avant que des soins médicaux ne soient fournis.

Pendant l’attente d’une ambulance, les agents ont plaisanté et exprimé des griefs. Ils se sont plaints qu’une radio portative avait été détruite, que quelqu’un avait perdu une lampe de poche et que plusieurs officiers avaient été pris entre les feux du gaz poivré utilisé contre Nichols.

Tout au long des vidéos, des agents font des déclarations sur le comportement de Nichols qui ne sont pas étayées par les images ou qui, selon le procureur de district et d’autres responsables, ne se sont pas produites. Dans l’une des vidéos, un officier affirme que lors du contrôle routier initial, Nichols a attrapé l’arme de l’officier avant de s’enfuir et a presque eu la main sur la poignée, ce qui n’est pas montré dans la vidéo.

Après que Nichols soit menotté et appuyé contre une voiture de police, plusieurs officiers disent qu’il a dû être défoncé. Plus tard, un officier dit qu’aucune drogue n’a été trouvée dans sa voiture, et un autre officier rétorque immédiatement que Nichols a dû abandonner quelque chose pendant qu’il s’enfuyait.

Lors d’un discours samedi à Harlem, le révérend Al Sharpton a déclaré que les coups étaient particulièrement flagrants parce que les officiers étaient également noirs.

« Votre noirceur ne nous empêchera pas de vous combattre. Ces cinq flics ont non seulement déshonoré leurs noms, ils ont déshonoré notre race », a déclaré Sharpton.

Les journalistes d’Associated Press Aaron Morrison à New York, Travis Loller à Nashville, Tennessee et Rebecca Reynolds à Lexington, Kentucky, ont contribué à ce rapport.

Adrian Sainz, Associated Press