La police de Memphis dissout la soi-disant «unité Scorpion» impliquée dans le passage à tabac de Tire Nichols

Le département de police de Memphis a dissous l’unité spéciale dite “Scorpion” dont les agents ont violemment battu l’automobiliste noir Tire Nichols.

Cinq agents du département de police de Memphis en disgrâce impliqués, qui sont également noirs, ont été licenciés et accusés de meurtre au deuxième degré et d’autres crimes dans la mort de Nichols trois jours après son arrestation plus tôt en janvier.

La directrice de la police, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré samedi qu’elle “avait écouté attentivement” les proches de Nichols, les dirigeants communautaires et les officiers non impliqués dans la prise de décision.

“Il est dans l’intérêt de tous de désactiver définitivement l’unité Scorpion”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a déclaré que les officiers actuellement affectés à l’unité “sont d’accord sans réserve” avec la démarche.

