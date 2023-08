La police de Memphis abat un suspect après qu’il ait tiré devant une école juive

MEMPHIS, Tennessee (AP) – La police de Memphis a déclaré lundi que des policiers avaient abattu un suspect après qu’il ait tenté d’entrer dans une école juive avec une arme à feu et qu’il ait tiré après qu’il n’ait pas pu entrer dans le bâtiment.

Le chef adjoint de la police, Don Crowe, a déclaré que le suspect, dont l’identité n’a pas été révélée, s’est approché de l’Académie hébraïque Margolin-Feinstone Yeshiva du Sud vers 12 h 20. Il a tiré plusieurs coups de feu puis est parti dans un camion marron.

« Heureusement, cette école avait mis en place une excellente procédure et un processus de sécurité et a évité à quiconque d’être blessé ou blessé sur les lieux », a déclaré Crowe.

Les agents ont rapidement localisé le véhicule du suspect « peu de temps après », a déclaré Crowe, ajoutant que les agents avaient ensuite tiré sur le suspect après qu’il soit sorti du camion avec une arme à feu à la main. Le suspect a été envoyé dans un hôpital local où il se trouve dans un état critique.

Il n’était pas immédiatement clair si l’école était en session.

Lorsqu’on lui a demandé si les forces de l’ordre pensaient que la fusillade était un crime de haine, Crowe a déclaré que des agents étaient toujours sur les lieux et recueillaient des informations.

« C’est beaucoup trop tôt pour ça. Encore une fois, nous sommes très tôt dans cette enquête », a déclaré le chef de police adjoint Don Crowe.

Le Tennessee Bureau of Investigations s’occupe maintenant de l’affaire.

Le représentant américain Seve Cohen, dont le district comprend Memphis, a déclaré dans un communiqué qu’il était « choqué » d’apprendre l’incident à l’école et a noté que les actes « d’antisémitisme violent » étaient en augmentation dans tout le pays ».

La fusillade de lundi survient près de quatre mois après qu’un tireur a ouvert le feu dans une école chrétienne privée de Nashville et tué six personnes, dont trois enfants de neuf ans. Cette tragédie a suscité un examen plus approfondi des lois assouplies sur les armes à feu du Tennessee et de nouveaux appels pour renforcer la sécurité dans les écoles publiques et privées de l’État.

Kimberlee Kruesi a contribué à ce rapport depuis Nashville, Tennessee.

Adrian Sainz, Associated Press