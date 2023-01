La police de Memphis a battu un homme pendant trois minutes lors d’un contrôle routier, selon des avocats

Avertissement : Cette histoire contient des images graphiques.

Un avocat de la famille d’un homme noir décédé dans un hôpital trois jours après une confrontation avec la police lors d’un contrôle routier a déclaré lundi que la vidéo de la rencontre montre qu’elle était “violente” et “gênante à tous les niveaux”.

L’avocat Ben Crump a déclaré lors d’une conférence de presse que les images de l’arrestation de Tire Nichols le 7 janvier “sont épouvantables. C’est déplorable. C’est odieux”.

Crump, qui a visionné les images quelques heures plus tôt avec la famille de Nichols et leurs autres avocats, a déclaré que cela leur rappelait la tristement célèbre vidéo de la police de Los Angeles battant Rodney King.

“Malheureusement, cela nous a rappelé la vidéo de Rodney King”, a-t-il déclaré. “Et contrairement à Rodney King, Tyre n’a pas survécu.”

Un autre avocat de la famille, Antonio Romanucci, a déclaré que le passage à tabac de Nichols avait duré trois minutes.

“C’était une piñata humaine pour ces policiers”, a déclaré Romanucci.

Crump a déclaré que les autorités ne diffuseraient pas la vidéo au public avant une semaine ou deux, mais qu’elle le serait.

Le procureur du district du comté de Shelby, Steve Mulroy, a publié lundi une déclaration disant que les enquêteurs ne veulent pas encore diffuser la vidéo au public parce qu’ils ne veulent pas risquer de compromettre l’enquête.

Lors d’une manifestation à Memphis le 14 janvier, le beau-père de Tire Nichols, Rodney Wells, à droite, tient une photo de Nichols à l’hôpital après son arrestation. (Jordan James/WREG via l’Associated Press)

La mort est le résultat de coups, selon la famille

Nichols, un père de 29 ans, employé de FedEx et skateur passionné, est décédé le 10 janvier dans un hôpital, ont annoncé les autorités.

Nichols a été arrêté après que des policiers l’ont arrêté pour conduite imprudente, a indiqué la police.

Dans un communiqué de presse le lendemain de son arrestation, le service de police a déclaré que lorsque les agents se sont approchés du véhicule, “une confrontation s’est produite” et Nichols a couru.

Selon le communiqué, les agents l’ont rattrapé et “une autre confrontation s’est produite” alors qu’ils le plaçaient en garde à vue. La police a déclaré que Nichols s’était plaint d’essoufflement et avait été hospitalisé.

Des proches ont déclaré que les policiers qui avaient arrêté Nichols se trouvaient dans un véhicule banalisé et qu’il avait subi un arrêt cardiaque et une insuffisance rénale à cause des policiers qui l’avaient battu.

Les autorités ont seulement dit que Nichols avait eu une urgence médicale. Les responsables ont déclaré qu’une cause de décès n’avait pas été déterminée.

Cette photo combinée montre des agents du département de police de Memphis qui ont été licenciés après leur implication dans un contrôle routier qui s’est terminé par la mort de Tire Nichols. De gauche à droite se trouvent les agents Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III, Justin Smith et Tadarrius Bean. (Département de police de Memphis/Reuters)

5 agents impliqués dans l’arrestation licenciés

Le directeur du département de police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a annoncé vendredi que cinq officiers impliqués dans l’arrestation avaient été licenciés après que l’enquête policière eut déterminé qu’ils avaient utilisé une force excessive ou n’étaient pas intervenus et n’avaient pas aidé.

La famille, les manifestants et les militants de Nichols ont appelé à la diffusion de la vidéo et à l’inculpation des policiers pour meurtre.

Les officiers ont été identifiés comme étant Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. et Justin Smith. Tous les cinq sont noirs.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur les droits civils sur l’arrestation et le Tennessee Bureau of Investigation cherche à savoir si la police a fait un usage excessif de la force.

Lundi, des membres de la famille et des militants ont organisé un rassemblement pour Tire Nichols au National Civil Rights Museum. (Mark Weber/Daily Memphian/Associated Press)

Appel à des manifestations pacifiques

Les dirigeants de la ville et de la communauté ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité de troubles civils après la diffusion de la vidéo.

Le beau-père de Nichols, Rodney Wells, a déclaré lundi que la famille espérait que toute manifestation resterait pacifique.

Le représentant d’État Antonio Parkinson, un démocrate de Memphis, a déclaré dimanche que la ville à prédominance noire était sur les nerfs depuis l’arrestation, qu’il a qualifiée d'”horrible et insensée”.

“La sortie de la bande peut certainement aggraver les sentiments de douleur, de chagrin et d’embarras que nous ressentons tous”, a déclaré Parkinson. “Cependant, le besoin de transparence est d’une importance vitale dans tous les cas de décès impliquant des policiers.”

Van Turner, président de la section Memphis de la NAACP, a également reconnu que Memphis semble tendu en attendant la sortie de la vidéo. Mais il a félicité la ville et le département de police pour avoir pris des « mesures rapides » en licenciant les policiers.

“Nous continuerons de surveiller et de soutenir une résolution juste et équitable de cette affaire”, a déclaré Turner. “Nous nous joignons à l’appel à des manifestations pacifiques alors que nous travaillons tous pour nous assurer que des mesures appropriées sont mises en place pour empêcher que ce type d’incident ne se reproduise à l’avenir.”