La police de Maha organise une rave party à Nashik, 22 artistes de Bollywood, dont un ancien concurrent de Bigg Boss, ont été retrouvés avec de la drogue ! | Nouvelles des gens

Bombay: La police du Maharashtra a arrêté dimanche une prétendue rave party dans un bungalow privé de la station de montagne d’Igatpuri, dans le district de Nashik, et a arrêté 22 personnes, dont des célébrités de Bollywood, dont des acteurs, des chorégraphes et des ex-concurrents de l’émission de téléréalité Bigg Boss.

Selon des responsables de la police, une équipe de police a fait une descente dans le bungalow après une dénonciation, où les gens ont été vus en train de consommer de l’alcool et d’autres substances intoxicantes étaient servies illégalement. La police a également récupéré une énorme quantité de stupéfiants et d’argent lors du raid.

Le surintendant de la police (SP), de la police rurale de Nashik, Sachin Patil, a déclaré : « 22 personnes, dont 12 femmes ont été arrêtées et plusieurs types de drogues et d’argent ont été saisis après que la police eut éclaté une prétendue soirée rave dans un bungalow privé du Station de montagne d’Igatpuri du district de Nashik du Maharashtra.

« Tout a été placé en garde à vue et une enquête plus approfondie est en cours. Au cours de l’enquête initiale, il a été constaté que sur 12 femmes, 5 à 6 femmes sont des actrices de l’industrie cinématographique de Bollywood et des films du sud. On sait également qu’une femme est ex-concurrent du célèbre grand patron de la téléréalité », a-t-il ajouté. Sachin Patil a en outre déclaré que les détenus subissaient un examen médical.

« Nous essayons également d’obtenir les organisateurs de la rave party et des mesures seront prises contre eux également. L’examen médical est effectué sur toutes les personnes détenues pour d’autres mesures », a déclaré Patil.