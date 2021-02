La police de Madrid montre une VIDÉO de la répression de la fête des adolescents qui enfreint les règles de Covid, avec des invités effrayés arrachés à l’intérieur des armoires et des lits

La police espagnole a écrasé une soirée d’adolescents vendredi soir à Madrid, invoquant des violations des règles strictes de Covid, puis a partagé une vidéo du raid, montrant les officiers jouant à un jeu de cache-cache pas si amusant.

La vidéo, diffusée par la police municipale de Madrid et obtenue par l’agence vidéo Ruptly de RT, commence par les agents qui montent les escaliers dans l’un des bâtiments résidentiels centraux. La patrouille de cinq hommes est arrivée sur place après avoir reçu des plaintes de voisins concernant le bruit.

Lorsque les propriétaires de l’appartement ont ouvert la porte, ils ont insisté sur le fait qu’ils étaient seuls. Mais la police n’a pas tardé à repérer les signes d’une fête, notamment plusieurs chaises disposées autour d’une table, des emballages de restauration rapide et des verres inachevés avec de l’alcool et des boissons non alcoolisées.

La vidéo a ensuite montré comment les adolescents ont littéralement tenté de jouer à cache-cache avec les officiers – ces derniers se révélant bien meilleurs au match. La police a trouvé plusieurs adolescents cachés sous des matelas, derrière un lit et dans une armoire.

Ce que les jeunes essayaient d’esquiver est assez clair: les amendes pour avoir enfreint les règles du coronavirus commencent à 600 euros en Espagne.

Madrid a été l’une des pires régions du pays touchées par le coronavirus pendant la pandémie, avec plus de 573000 cas confirmés et plus de 13500 décès à ce jour.

Afin de contenir la propagation de la maladie, les autorités de la capitale ont instauré un couvre-feu nocturne et ont interdit à différents ménages de se réunir à l’intérieur dans des maisons privées.

Mais les règles strictes n’ont pas empêché les gens d’essayer de s’amuser. Depuis fin octobre, la police de Madrid a réprimé plus de 5 600 fêtes et rassemblements, organisés dans des locaux, des maisons et des bars en violation des restrictions.

