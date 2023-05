La police de Madeleine McCann utilise des chiens renifleurs pour passer au peigne fin la zone boisée lors de la recherche du réservoir | Nouvelles du monde

La police utilise des chiens renifleurs pour passer au peigne fin une zone boisée sur les rives d’un réservoir au cours de la deuxième journée d’une opération au Portugal dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Madeleine McCann.

Des agents recherchent près du barrage d’Arade, situé à environ 50 km de la station balnéaire de Praia da Luz, en Algarve, où le Fille britannique a disparu il y a 16 ans alors qu’elle n’avait que trois ans.

Des agents travaillaient avec des débroussailleuses pour nettoyer les broussailles près des berges du réservoir, tandis qu’un véhicule de pompiers et un canot pneumatique à coque rigide se trouvaient sur les berges.

Mardi, la police a emporté un certain nombre de sacs du site de recherche et des plongeurs de la police ont pu être vus entrer dans l’eau. On ne sait pas ce qu’il y avait dans les sacs.

Ils ont également utilisé des râteaux, des bêches et des pioches pour parcourir le sol, déployé un drone pour scanner la zone d’en haut et utilisé des chiens renifleurs des deux côtés du barrage, tandis que les pompiers effectuaient des fouilles du réservoir dans un canot.

Un point presse est prévu à l’issue des perquisitions mercredi ou jeudi.

La nouvelle opération, dirigée par la police portugaise et aidée par ses collègues britanniques et allemands, a été annoncée lundi.

Elle est menée à la demande des autorités allemandes et est probablement liée à des photographies du réservoir trouvées dans la cachette de Christian B, a déclaré une source à Reuters.

L’agresseur d’enfants et trafiquant de drogue reconnu coupable a été nommé l’année dernière par les procureurs allemands comme suspect officiel de la disparition de Madeleine. Il a nié toute implication.

Des véhicules et des officiers ont été vus pour la première fois sur le site du réservoir lundi après les rapports de la nouvelle recherche ont émergé.

Les médias portugais affirment qu’il s’agit de la quatrième recherche de Madeleine, après la première en 2007 dans la région de l’Algarve et d’autres efforts en 2013 et 2014. Une autre recherche a eu lieu en Allemagne en 2020.

Le réservoir est actuellement rempli à moins de la moitié en raison d’une sécheresse affectant le Portugal et l’Espagne voisine. La zone où la police travaillait serait sous l’eau les années de précipitations normales.

Cela vient après que la police allemande a annoncé en juin 2020 que ils croyaient que Madeleine était morte et que Christian B était probablement responsable.

On prétend que l’agresseur d’enfants et trafiquant de drogue condamné avait l’habitude de visiter le réservoir, le qualifiant prétendument de « son paradis ».

Il est actuellement derrière les barreaux en Allemagne pour avoir violé une femme de 72 ans dans la même région de l’Algarve où Madeleine a disparu.

La voie navigable avait déjà été fouillée en 2008 après que l’avocat portugais Marcos Aragao Correia ait payé des plongeurs spécialisés pour vérifier le site.

Il a affirmé avoir été informé par des contacts criminels que le corps de Madeleine se trouvait dans le réservoir, mais rien n’a été trouvé.

À l’occasion du 15e anniversaire de la disparition de Madeleine l’année dernière, ses parents dit qu’il était « essentiel » d’apprendre la vérité de ce qui est arrivé à leur fille après sa disparition lors de vacances en famille le 3 mai 2007.

Kate et Gerry McCann ont marqué Les 20 ans de Madeleine plus tôt ce mois-ci, jurant qu’ils « n’abandonneraient jamais » la recherche d’elle.