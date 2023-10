SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) — La police de Macédoine du Nord a déclaré samedi avoir trouvé 77 migrants dans le sud du pays et arrêté sept Pakistanais soupçonnés de trafic d’êtres humains.

La police a déclaré dans un communiqué que les arrestations avaient eu lieu jeudi soir près de la ville méridionale de Negorci, en réponse à des informations faisant état d’un groupe important de personnes en mouvement.

Parmi ces 77, 52 Syriens, 13 Pakistanais, cinq Irakiens, cinq Turcs et deux Indiens.

Sept des Pakistanais, soupçonnés d’être les organisateurs de l’entrée illégale du groupe en Macédoine du Nord depuis la Grèce voisine, ont été arrêtés et des poursuites pénales ont été engagées contre eux.

Il s’agit du premier groupe important de migrants entrant en Macédoine du Nord ces derniers mois.

Les migrants étaient hébergés dans un centre d’accueil de la ville frontalière de Gevgelija en attendant leur expulsion vers la Grèce.

Selon la police, au total, 5 280 tentatives de passage illégal ont été déjouées au cours des six premiers mois de 2023, la grande majorité d’entre elles à la frontière sud avec la Grèce. Il s’agit d’une baisse de 43 % par rapport à la même période de l’année dernière et cela est largement dû au fait que l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex a lancé une opération conjointe de patrouille aux frontières avec les autorités locales en avril dernier.

The Associated Press