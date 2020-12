La police de Macédoine du Nord a arrêté huit hommes soupçonnés d’avoir planifié des attentats terroristes dans le pays.

Les autorités ont arrêté les suspects dimanche après avoir effectué des recherches à Kumanovo et Skopje. Ils ont également saisi un grand nombre d’armes.

Les suspects sont tous âgés de 21 à 32 ans, tandis que l’un d’eux avait déjà été condamné pour participation au groupe État islamique en dehors de la Macédoine du Nord.

Les hommes ont été accusés d’avoir créé une organisation terroriste et risquent une peine de prison allant jusqu’à 10 ans s’ils sont reconnus coupables.

Les huit hommes ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de «créer une organisation terroriste, basée sur la matrice idéologique de l’organisation terroriste ISIS, pour avoir commis des meurtres et détruit des bâtiments publics» et dans le but de créer la peur ou l’insécurité parmi le public, la police m’a dit.

Aucun objectif spécifique en Macédoine du Nord n’a été mentionné.

La police a déclaré que toutes les armes et « les explosifs des mines » avaient été saisis lors de raids dimanche à huit endroits dans le nord du pays.

Les hommes arrêtés sont accusés d’avoir acheté des armes, des munitions et du matériel militaire qu’ils ont cachés sur une route du village près de la ville de Kumanovo.

Ils sont également soupçonnés d’avoir effectué des tests de lancement et d’activation d’engins explosifs improvisés en vue d’une attaque.

Le groupe aurait communiqué des plans de transport d’armes et de confection de gilets suicide sur WhatsApp, ont ajouté les autorités.

Les arrestations ont été effectuées à l’issue d’une enquête conjointe menée par les procureurs publics et le Département de la répression de la criminalité organisée et grave de Macédoine du Nord.

Les autorités ont déclaré que les suspects appartenaient au même groupe que trois autres qui avaient été arrêtés en septembre parce qu’ils étaient soupçonnés de stocker une grande quantité de munitions, de mines et d’explosifs près de Kumanovo.

« Nous avons trouvé des preuves indiquant qu’ils étaient en communication directe (avec les personnes nouvellement arrêtées) », a déclaré Toni Angelovski, porte-parole de la police nord-macédonienne.

« Et ils avaient un accord conjoint sur les activités prévues en tant que membres d’une organisation terroriste. »