La police de Macédoine du Nord arrête 26 migrants cachés dans une camionnette

Selon un communiqué de la police, les migrants de Syrie, du Pakistan, d’Égypte et d’Inde ont été arrêtés tôt mardi après qu’une patrouille a arrêté leur véhicule près de la ville orientale de Stip.

SKOPJE, Macédoine du Nord – La police de Macédoine du Nord a arrêté 26 migrants qui seraient entrés illégalement depuis la Grèce voisine et a arrêté un passeur présumé qui les conduisait dans une camionnette vers la frontière nord avec la Serbie.

Plus de 11 000 personnes – principalement du Pakistan, de Syrie et d’Inde – ont été arrêtées jusqu’à présent cette année. On pense qu’environ 90% d’entre eux sont passés par la Grèce, où ils sont à leur tour entrés depuis la Turquie. Ils paient généralement des gangs criminels pour les aider dans leur voyage clandestin.