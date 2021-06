En se débarrassant des images séculaires et stéréotypées de la police, divers services de police à travers le pays ont utilisé l’humour et l’esprit pour se connecter et interagir avec le public en ligne. Et nous devons dire que l’expérience semble fonctionner assez bien pour certains de ces services de police. Maintenant, une plaisanterie sur Twitter entre UP Police et la société de livraison de nourriture en ligne Swiggy est devenue le sujet de conversation de la ville et les gens ne peuvent pas s’arrêter à la réponse hilarante partagée par l’équipe des médias sociaux de la police UP. Tout a commencé avec un jeu de « remplissage des blancs » partagé par la société de livraison de nourriture. Invitant ses abonnés à compléter la phrase, Swiggy a tweeté : « Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, vous n’êtes pas _______ »

vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux, vous n’êtes pas _______— Swiggy (@swiggy_in) 22 juin 2021

Bientôt, les internautes ont proposé une réponse hilarante pour la fin de la peine, mais c’est la réponse de la police UP qui a attiré l’attention et a laissé tout le monde amusé. Vérifiez le ici:

La réponse a reçu jusqu’à présent plus de 14 000 likes avec plusieurs réactions de Twitterati.

Quelle est votre réponse à cette réponse de UP Police ?

Cependant, ce n’est pas la première fois que la police d’UP laisse tout le monde impressionné par son jeu sur les réseaux sociaux. On le voit souvent utiliser des mèmes et des contenus viraux dans leurs publications et la plupart du temps, c’est juste à point. La semaine dernière, lorsque les médias sociaux bourdonnaient de mèmes de Coca Cola après que Cristiano Ronaldo ait déplacé des bouteilles de boisson de sa conférence de presse, la police d’UP a donné sa propre tournure à la tendance virale.

Partageant un article original sur Twitter, le département a utilisé un jeu de mots autour de l’orthographe de Coca Cola et l’a modifié en « Co-vaxin » et « Co-vishield », et a exhorté les gens à se faire vacciner contre le COVID-19.

En réaction au tweet, de nombreuses personnes ont exprimé leur appréciation pour l’idée innovante derrière ce message important.

