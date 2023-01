La police de l’Utah annonce 8 morts dans un meurtre-suicide

ENOCH, Utah –

Un homme de 42 ans a tué sept membres de sa famille, dont cinq enfants, puis s’est suicidé deux semaines après que la femme du suspect eut demandé le divorce, selon les autorités et les archives publiques.

Des responsables de la ville d’Enoch ont déclaré que Michael Haight, 42 ans, avait tué sa femme, sa belle-mère et les cinq enfants du couple. Chacune des victimes semblait avoir des blessures par balle, ont déclaré des responsables.

Les archives judiciaires montrent que la femme avait demandé le divorce le 21 décembre.

La police a envoyé des agents pour vérifier la famille mercredi après que la famille et les amis ont contacté les autorités parce qu’ils étaient inquiets et n’avaient pas eu de nouvelles des victimes. Les agents ont trouvé les victimes à l’intérieur de la maison.

Les enfants étaient âgés de 4 à 17 ans et comprenaient trois filles et deux garçons, ont indiqué les autorités. Les autres victimes étaient Tausha Haight, 40 ans, et sa mère de 78 ans, Gail Earl.

“Pour le moment, nous ne pensons pas qu’il y ait une menace pour le public ou qu’il y ait des suspects en liberté”, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse.

Enoch est une petite ville d’environ 8 000 habitants située à 394 kilomètres au sud de Salt Lake City et à peu près à égale distance de Las Vegas.

La maison où les victimes ont été retrouvées était décorée de lumières de Noël et située dans un quartier de maisons unifamiliales nouvellement construites sur une crête surplombant la communauté agricole d’Enoch. Il offre une vue sur les maisons aux toits enneigés et sur les montagnes au loin. La moitié du bloc environnant a été bouclée par des bandes de police.

Enoch se trouve à la périphérie de Cedar City, l’une des villes à la croissance la plus rapide de l’Utah, qui est l’un des États américains à la croissance la plus rapide. Des bovins et des moutons bordent l’autoroute qui traverse la ville, ainsi que des panneaux indiquant “Custom New Homes” et la publicité d’activités de loisirs à proximité pour lesquelles les parcs riches en roches rouges du sud de l’Utah sont connus.

Le directeur municipal d’Enoch, Rob Dotson, a déclaré que la communauté avait été ébranlée par la nouvelle des huit corps et que les défunts – tous membres d’une même famille – étaient bien connus dans la ville.

Dans la majeure partie de l’Utah, la religion prédominante est l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, largement connue sous le nom d’Église mormone.

“Beaucoup d’entre nous ont servi avec eux à l’église, dans la communauté et sont allés à l’école avec ces personnes”, a déclaré Dotson mercredi soir. “Cette communauté souffre en ce moment. Ils ressentent une perte, ils ressentent de la douleur et ils ont beaucoup de questions.”

“Nous pouvons tous prier pour que leurs familles et les voisins et tous parviennent à comprendre ce qui s’est passé à cet endroit, probablement dans un jour ou deux, ou peut-être plus”, a-t-il déclaré.

Les cinq enfants fréquentaient des écoles du district scolaire du comté d’Iron, ont indiqué des responsables dans une lettre envoyée aux parents.

Enoch, au large de l’Interstate 15 dans l’Utah rural, juste au nord de la ville de Cedar City et à environ 80 miles (128 kilomètres) à l’ouest du parc national de Bryce Canyon, a connu des inondations majeures en 2021 qui ont endommagé des centaines de maisons.