La police de l’Utah annonce 8 morts dans un meurtre-suicide

ENOCH, Utah –

Un homme de l’Utah a tué par balle ses cinq enfants, sa belle-mère et sa femme, puis s’est suicidé deux semaines après que la femme eut demandé le divorce, selon les autorités et les archives publiques.

La police a également révélé lors d’une conférence de presse jeudi que des agents avaient enquêté sur l’homme de 42 ans et sa famille “quelques années auparavant”, suggérant d’éventuels problèmes antérieurs au sein du ménage. Le chef de la police d’Enoch, Jackson Ames, n’a pas précisé.

Les enquêteurs sont au courant de la demande de divorce, mais pas si c’était la motivation derrière les meurtres, a déclaré le maire Geoffrey Chesnut.

Les meurtres ont secoué la petite ville agricole d’Enoch, dans le sud de l’Utah, à mi-chemin entre Salt Lake City et Las Vegas. C’est dans l’une des régions à la croissance la plus rapide du pays, et les communautés de nouvelles maisons sont principalement composées de familles nombreuses qui appartiennent, comme la plupart de l’Utah, à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, largement connue sous le nom de Mormon. église.

Les défunts étaient des membres de la foi et bien connus dans la ville. De nombreux habitants ont servi à l’église aux côtés des membres de la famille tuée ou sont allés à l’école avec les enfants, ont déclaré des responsables de la ville.

“C’est un coup dur pour de nombreuses familles qui ont passé de nombreuses nuits avec ces personnes qui sont maintenant parties”, a déclaré Chesnut.

Le directeur municipal, Rob Dotson, a déclaré que la communauté “ressentait une perte, qu’elle ressentait de la douleur et qu’elle avait beaucoup de questions”.

Les responsables ont déclaré qu’ils pensaient que Michael Haight avait tué sa femme, sa belle-mère et les cinq enfants du couple. Chacun semblait avoir des blessures par balle.

Les archives judiciaires montrent que Tausha Haight, 40 ans, a demandé le divorce le 21 décembre. Son avocat a déclaré jeudi que Haight avait reçu les papiers le 27 décembre. Les raisons du divorce étaient inconnues, en partie parce que la loi de l’Utah conserve les détails de la procédure de divorce. scellé du public.

Tausha Haight et d’autres membres de la famille ont été vus la veille du meurtre dans un groupe religieux pour jeunes femmes, a déclaré Chesnut. La police a été dépêchée au domicile de la famille mercredi après-midi pour un contrôle de l’aide sociale après que quelqu’un a signalé qu’elle avait manqué un rendez-vous plus tôt dans la semaine, ont déclaré des responsables de la ville.

Les victimes ont été retrouvées à l’intérieur de la maison. Les enfants, trois filles et deux garçons, étaient âgés de 4 à 17 ans, ont indiqué les autorités. L’autre victime était Gail Earl, la mère de Tausha Haight, âgée de 78 ans.

Les massacres familiaux sont devenus une tragédie inquiétante et courante dans tout le pays. En 2022, il y en avait 17, selon une base de données compilée par USA Today, l’Associated Press et la Northeastern University. Dix étaient des meurtres-suicides et 14 des fusillades. La base de données définit un massacre comme quatre personnes ou plus tuées, sans compter l’agresseur.

James Park, qui a représenté Tausha Haight dans l’affaire du divorce, a déclaré qu’elle n’avait exprimé aucune crainte que son mari ne la blesse physiquement. Park a refusé de donner des détails, citant l’enquête sur les meurtres. Il a dit qu’il n’avait rencontré Tausha Haight que deux fois, la plupart récemment mardi, et qu’elle “était une femme incroyablement gentille”.

La maison où les victimes ont été retrouvées était décorée de lumières de Noël et située dans un quartier de maisons unifamiliales nouvellement construites sur une crête surplombant Enoch. Il offre une vue sur les maisons aux toits enneigés et sur les montagnes au loin. La moitié du bloc environnant a été bouclée par du ruban adhésif de police.

La ville est à la périphérie de Cedar City, une zone historiquement agricole transformée par de nouvelles subdivisions. Des bovins et des moutons bordent l’autoroute à la périphérie de la ville, ainsi que des panneaux annonçant des “maisons neuves personnalisées” et des loisirs dans les célèbres parcs nationaux du sud de l’Utah.

Sharon Huntsman de Cedar City est venue dans le quartier avec un bouquet de fleurs blanches jeudi matin. Elle a dit que les décès avaient profondément secoué le comté d’Iron et pleuré alors qu’elle soutenait le bouquet dans la neige.

“C’est juste une grande communauté”, a-t-elle déclaré. “Nous avons tous un père céleste.”

Les archives du journal local capturent des moments de la vie de Michael Haight, en commençant par une photo de lui riant bébé dans une annonce marquant son premier anniversaire. Il était dans les Boy Scouts et est parti en mission dans une église au Brésil.

En 2003, Haight a épousé Tausha Earl dans un temple d’église. Elle venait d’Overton, Nevada, à environ deux heures au sud de Cedar City, où il a grandi. À l’âge adulte, Haight a travaillé comme agent d’assurance.

La page Facebook de Tausha Haight montrait des photos de la famille heureuse dans un cadre pittoresque de l’Utah et devant une grande statue de Jésus.

Jennie Earl, qui est la belle-sœur de Tausha et membre du Conseil de l’éducation de l’État de l’Utah, a publié une photo sur Facebook de Tausha et de ses enfants et a écrit sur la “compétition acharnée” pour être leur tante préférée.

“Je prie pour que l’amour du Christ répare nos cœurs brisés et nous remplisse de pardon et de paix”, a écrit Earl. Elle a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par l’Associated Press.

Les membres de la communauté qui se sont réunis à l’hôtel de ville d’Enoch pour écouter la conférence de presse de jeudi ont déclaré qu’il était déchirant de devoir dire à leurs propres enfants que leurs pairs pourraient ne pas être à l’école le lendemain.

“Nous leur avons dit hier soir”, a déclaré le conseiller municipal Richard Jensen, père de huit enfants. “Nous les avons réunis autour d’une sorte de prière familiale. Nous leur avons dit qu’une famille en ville, tout le monde avait été tué et quand ils se présenteront à l’école demain, il est possible que des enfants manquent à l’appel.”



Rhonda Shafner, chercheuse en nouvelles d’Associated Press à New York, et Colleen Slevin, journaliste à Denver, ont contribué à ce rapport.