La police de l’UP a utilisé des mèmes de Coca Cola pour exhorter les Indiens à se faire vacciner contre le Covid-19

La marque de boissons non alcoolisées Coca Cola fait l’actualité depuis que l’as footballeur Cristiano Ronaldo a retiré les bouteilles de boissons non alcoolisées de la table alors qu’il s’adressait à la presse lors de la Coupe d’Europe de l’UEFA. Depuis l’incident, la société de boissons a perdu d’énormes sommes d’argent et les médias sociaux ont été inondés de contenus mèmes sur l’incident. La police de l’Uttar Pradesh a récemment utilisé la référence Coca-Cola pour sensibiliser les gens à la vaccination. À travers un post insolite, la police a exhorté tout le monde à prendre le jab contre le coronavirus. Le département a fait un jeu de mots avec l’orthographe de Coca-Cola et l’a édité en Co-vaxin-Co-vishield. Le « ca » et le « la » sont suspendus en dessous à travers une chaîne dans le graphique. La bouteille de la boisson a été qualifiée de « coup de sécurité ». Le message a été sous-titré comme « Un coup dans le bras pour éviter le mal! ». Tous les services de police à travers l’Inde ont utilisé les médias sociaux comme moyen puissant pour sensibiliser les gens au processus de vaccination.

Le message a reçu des réactions mitigées du public. Certaines personnes ont estimé que le poste était une promotion de Coca-Cola tandis que d’autres ont apprécié le poste.

Récemment, la police avait utilisé une référence « Thums Up » pour exhorter les gens à se déguiser. Le département avait modifié le slogan de la marque, « goûtez le tonnerre » pour « battre le Covid Thunder ». Au lieu de Thums Up, ils avaient écrit ‘Mask Up’. Le message sous-titré « Obéissez à la » règle du pouce « de Covid » avait également obtenu la réponse de Thums Up. La marque a écrit : « Tums Up to this ».

Pendant ce temps, le gouvernement central a annoncé la vaccination gratuite pour tous ceux qui ont entre 18 et 44 ans. Cette décision est également susceptible d’inciter de plus en plus de personnes à prendre le vaccin. La deuxième vague de coronavirus a exposé l’infrastructure sanitaire de l’Inde, car de nombreuses personnes à travers le pays ont perdu la vie en raison du manque de traitement tandis que certaines ont eu du mal à trouver le lit et ont finalement perdu la bataille contre le virus.

