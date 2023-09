La police de l’unité créée après le scandale Jimmy Savile travaille sur l’enquête sur Russell Brand

La police de l’unité créée à la suite du scandale Jimmy Savile travaille avec Les détectives de Scotland Yard enquêtent sur les allégations contre Russell Brand.

Les agents de l’Opération Hydrant, une unité spécialisée créée en 2014, soutiennent la police métropolitaine dans son enquête et ont exhorté toute personne ayant des allégations à parler aux détectives.

Brand fait face à des allégations de viol, d’abus sexuels, de contrôle coercitif et d’agression par des femmes au Royaume-Uni et aux États-Unis entre 2006 et 2013, alors qu’il était au sommet de sa renommée.

Il a a nié avec véhémence toutes les allégationsqui ont été réalisés dans le cadre d’une enquête menée par Channel 4 Dépêchesle Times et le Sunday Times le week-end dernier.

Depuis que ces allégations ont été publiées, une autre femme s’est adressée à la police pour alléguer qu’elle avait été agressée sexuellement à Soho en 2003.

Un porte-parole d’Operation Hydrant a confirmé au Times qu’il soutenait les agents et a déclaré : « Nous travaillons avec la police métropolitaine pour soutenir sa réponse aux récentes allégations et exhortons toute victime ou survivant qui se sent prêt à signaler toute allégation d’agression sexuelle. se présenter et parler aux officiers.

L’Opération Hydrant a été créée en 2014 par le Conseil national des chefs de la police, dans un contexte d’inquiétudes concernant la maltraitance des enfants et les infractions sexuelles impliquant des « personnes de notoriété publique ».

Soutenir les agents dans leurs demandes de renseignements

Il a été créé pour assurer « la réponse, la surveillance et la coordination de la police nationale dans le cadre d’enquêtes non récentes sur des abus sexuels sur des enfants concernant des personnes de notoriété publique ou en relation avec des infractions commises en milieu institutionnel ».

Les enquêtes individuelles ne sont pas menées par Operation Hydrant mais elle accompagne les agents dans leurs enquêtes.

L’unité a identifié plus de 9 000 délinquants sexuels présumés et plus de 1 100 personnes font l’objet d’enquêtes en direct.

Selon les derniers chiffres, 250 suspects, dont 58 personnes issues du monde de la télévision, du cinéma ou de la radio, ont été classés parmi les personnalités publiques.

Le porte-parole a ajouté : « Le programme Hydrant ne commente pas l’état d’avancement des enquêtes individuelles, c’est une affaire de forces de l’ordre. »

Au milieu des retombées des allégations contre le comédien, Tim Davie, le directeur général de la BBC, a s’est demandé si l’entreprise « aurait pu faire plus » pour prévenir la misogynie et les abus de pouvoir pendant la période où Brand était présentateur.

Brand a présenté des émissions sur BBC 6 Music et Radio 2 entre 2006 et 2008, lorsqu’il a réalisé le tristement célèbre enregistrement « Sachsgate », laissant des messages obscènes à Andrew Sachs, l’acteur de Fawlty Towers.

« De profonds problèmes de misogynie »

Au moment de ce scandale, M. Davie, devenu directeur général en 2020, était le nouveau responsable de l’audio et de la musique de la société.

Interrogé lors de la conférence de la Royal Television Society sur la culture au sein de la BBC, M. Davie a déclaré : « Il y a eu de profonds problèmes de misogynie et d’abus de pouvoir. Nous devons être extrêmement vigilants et ne pas l’accepter.

M. Davie a déclaré qu’il n’était en poste que « quelques semaines » avant l’incident de Sachs.

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait que davantage n’ait pas été fait, il a répondu : « Je regarde toujours en arrière avec le recul lorsque les choses se révèlent. « Auriez-vous pu faire plus ? » Nous posons tous ces questions.

Dans une vidéo YouTube vendredi dernier, Brand a décrit ces affirmations comme « une litanie d’attaques extrêmement flagrantes et agressives ».

Il a déclaré : « Ces allégations concernent l’époque où je travaillais dans le grand public, où j’étais tout le temps dans les journaux, quand j’étais au cinéma, et comme je l’ai beaucoup écrit dans mes livres, j’étais très, très promiscuité », a-t-il déclaré.

« Maintenant, pendant cette période de promiscuité, les relations que j’avais étaient absolument, toujours consensuelles. »

