LOUISVILLE, KY. – Le service de police du métro de Louisville s’apprête à renvoyer deux agents liés à la fusillade de la police sur Breonna Taylor – l’un qui a demandé le mandat de perquisition sans coupure pour son appartement et un second qui a tiré la balle mortelle.

Le détective Joshua Jaynes a reçu mardi une lettre de prématurité du chef intérimaire Yvette Gentry après qu’une enquête de l’Unité des normes professionnelles ait révélé qu’il avait violé les procédures du département pour la préparation de l’exécution d’un mandat de perquisition et la véracité, a déclaré son avocat, Thomas Clay.

Le détective Myles Cosgrove, qui, selon le FBI, a tiré le coup de feu qui a tué Taylor, a également reçu une lettre de prématurité, a confirmé son avocat, Jarrod Beck, mardi soir.

Il est possible que davantage d’agents impliqués dans le raid ou l’enquête sur les stupéfiants liés puissent faire face à une discipline supplémentaire. LMPD n’a pas publié son enquête de l’Unité des normes professionnelles, qui, selon le Courier Journal, comprenait au moins six agents.

Dans la lettre de prématurité de Jaynes, Gentry a déclaré qu’il avait commis « des violations extrêmes de nos politiques, qui mettaient en danger d’autres personnes ».

«Vos actions ont jeté le discrédit sur vous-même et sur le département», écrit-elle. « Votre conduite a gravement endommagé l’image que notre département a établie au sein de notre communauté. »

Jaynes a une audience avec Gentry et son personnel jeudi matin.

« Le détective Jaynes et moi nous présenterons à l’audience de pré-licenciement pour essayer de convaincre le chef par intérim Gentry que cette action est injustifiée », a déclaré Clay. « Jaynes n’a rien fait de mal. »

La décision de Gentry intervient quelques jours à peine avant que le maire Greg Fischer n’annonce son intention d’annoncer son choix pour le nouveau chef de la police permanent de Louisville. Gentry, une chef intérimaire, a déclaré qu’elle ne voulait pas du poste et une recherche à l’échelle nationale a été lancée cet été.

Lonita Baker, une avocate de la famille de Taylor, a déclaré que Gentry avait pris la bonne décision.

« Je pense qu’il est malheureux que (l’ancien chef par intérim Robert) Schroeder et (l’ancien chef Steve) Conrad, tous deux armés des mêmes informations, ne l’aient pas fait, surtout en ce qui concerne Joshua Jaynes », a déclaré Baker. « C’est la même action qu’ils auraient très bien pu entreprendre et ont choisi de ne pas le faire. »

Baker a dit qu’elle croyait comprendre que le Sgt. Jonathan Mattingly, qui a également tiré des balles qui ont frappé Taylor après avoir été abattu, ne sera pas arrêté, ce qu’elle a qualifié de décevant.

Un porte-parole de l’avocat de Mattingly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires du Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Si Jaynes et Cosgrove sont officiellement licenciés jeudi, ils seront les deuxième et troisième officiers liés à la mort de Taylor à être licenciés par le LMPD.

Le département avait précédemment licencié le détective Brett Hankison en juin pour avoir tiré « aveuglément » 10 coups dans l’appartement de Taylor. Il fait maintenant face à trois chefs de mise en danger gratuite au premier degré.

Jaynes n’était pas présent à l’appartement de Taylor à South Louisville pendant la fusillade, mais environ 12 heures plus tôt, il a obtenu un mandat avec une clause «no-knock» d’un juge du circuit de Jefferson.

Dans la lettre, Gentry a écrit que Jaynes a menti deux fois lorsqu’il a prêté serment de mandat au juge de circuit Mary Shaw le 12 mars.

« Le détective Jaynes a menti en jurant » vérifié par un inspecteur postal américain « », a écrit Gentry, avant d’expliquer que Jaynes avait en fait parlé à Mattingly, qui avait parlé à la police de Shively.

Gentry a également déclaré que Jaynes avait menti en jurant que Glover avait reçu des colis à l’appartement de Taylor.

« Il est clair d’après cet examen qu’il aurait dû y avoir de meilleurs contrôles, supervision et examen de cette opération avant que le mandat ne soit signé et exécuté », a écrit Gentry. « Le plan d’opérations n’ayant pas été correctement achevé, une situation très dangereuse a été créée pour toutes les parties impliquées. Vous étiez l’officier qui a mené la majorité de l’enquête; cependant, ni vous, ni votre superviseur direct, ni son lieutenant n’étiez présent ou disponible au scène où le mandat de perquisition a été exécuté. «

Gentry a déclaré que le licenciement de Jaynes était dans le meilleur intérêt du ministère et de la communauté.

Après l’audience de prématurité de Jaynes, Gentry décidera de la mesure disciplinaire finale. Si cette décision est de le renvoyer, de le rétrograder ou de le suspendre pendant plus de 40 heures, Jaynes aurait alors le droit de demander une audition au Conseil du mérite de la police.

Ce conseil, tel que défini dans la loi de l’État, comprend cinq membres nommés par le maire et approuvés par le Conseil du métro de Louisville, qui servent des mandats de quatre ans. Le conseil est chargé d’examiner les candidats à la police et d’établir des règles concernant les promotions, les qualifications et la discipline des agents.

Il peut également examiner les décisions disciplinaires du chef, déterminer si l’action était «injustifiée ou non étayée par des preuves appropriées». Toute audience serait ouverte au public.

S’il détermine que la décision du chef était injustifiée, il peut annuler l’ordre du chef et créer une nouvelle sanction.

Taylor a été abattue par des agents qui ont pénétré de force dans son appartement le 13 mars à la recherche de drogues et d’argent dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants centrée sur son ex-petit ami.

Malgré l’obtention d’un mandat avec une clause d’interdiction de frapper, les agents disent avoir frappé et annoncé leur présence avant d’utiliser finalement un bélier sur la porte d’entrée de l’appartement.

Le petit ami de Taylor, Kenneth Walker, a tiré un coup de feu alors que des agents avaient enfoncé la porte de son appartement, frappant apparemment le Sgt. Jonathan Mattingly dans la cuisse. Walker a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne s’était pas rendu compte que la police avait frappé et n’avait pas entendu d’annonce.

Les responsables ont déclaré que trois officiers – Cosgrove, Mattingly et Hankison – ont riposté, tirant ensemble 32 balles dans tout l’appartement.

Taylor, 26 ans, a été abattue six fois et est décédée dans son couloir.

Quatre autres officiers – Mike Nobles, Mike Campbell, Tony James et le lieutenant Shawn Hoover – étaient également présents à l’appartement de Taylor pour le raid mais n’ont pas tiré avec leurs armes.

Le procureur général Daniel Cameron a déclaré en septembre que son enquête avait conclu que Cosgrove et Mattingly étaient justifiés de renvoyer le feu après que Walker ait tiré avec son arme.