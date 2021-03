Le LAPD a été mal formé, démoralisé et désorganisé lors des émeutes de mai-juin 2020, et a cru à tort qu’ils seraient pacifiques au lieu de présenter des «perturbateurs» violents et organisés, selon un nouveau rapport.

Un rapport commandé par le conseil municipal de Los Angeles, en Californie, reproche à la police d’avoir arrêté trop de personnes et pas assez d’émeutiers violents; utiliser trop de munitions non létales, mais ne pas arrêter les émeutes assez rapidement; emprisonner trop de manifestants, mais ne pas mettre en place des prisons de campagne; et en supposant «Justice raciale» les manifestations seraient pacifiques basées sur l’expérience antérieure et ne seraient donc pas «proactives» face à la violence sans précédent et inattendue qui a suivi la mort de George Floyd.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses qui ressortent du rapport rédigé par un groupe d’anciens commandants de police dirigé par l’avocat Gerald Chaleff et publié jeudi.

Floyd est décédé à Minneapolis, Minnesota, le 25 mai 2020. Des émeutes ont éclaté dans les villes jumelles le lendemain. Les manifestations au centre-ville de Los Angeles les 27 et 28 mai ont été «Gâché par une escalade de violence et de criminalité», dit le rapport, mais le LAPD les a traités comme des incidents isolés plutôt que comme des « En tant que manifestation d’une expression plus large d’indignation qui se propageait à travers » les Etats Unis.

La violence a pris le LAPD au dépourvu, car ils «Avait cru que les bonnes relations qui avaient été développées avec diverses communautés rendraient toute manifestation pacifique, comme cela avait été le cas dans le passé.»

Se cachant parmi les manifestants étaient «Perturbateurs» qui a jeté des objets dangereux sur la police et les a ciblés avec des lasers, note le rapport, à un niveau de violence qui «N’avait pas été vu lors de manifestations depuis des années.» Pourtant, il reproche à la direction du LAPD de ne pas être « proactif » de contenir les groupes dont l’objectif était de «Créer le chaos et la confrontation avec la police», entre autres.

Le rapport Chaleff révèle que certains groupes de pillards «Semblait bien coordonné», en utilisant des éclaireurs et « Convois de dix voitures au maximum » pour cibler un endroit, uniquement pour se déplacer ailleurs lorsque la police a répondu.

D’autres groupes qui ont directement ciblé la police pour la violence ont été «Dramatiquement» différent de ces émeutiers dans le passé, plus violents et mieux organisés. Ils ont jeté «Des briques et des blocs de béton, en utilisant des pétards ou des engins explosifs, et en pointant des lasers vers les yeux des officiers.»

Une autre partie du rapport parle de la « implacable » utilisation de lasers à la fois à Los Angeles et dans les lieux « Comme Portland, » ainsi que « Des contenants remplis d’urine, de bouteilles d’eau congelées et de produits chimiques caustiques tels que l’eau de Javel. » Le LAPD a signalé que 106 policiers avaient été blessés lors des émeutes.

«Le Ministère doit faire tout ce qu’il peut pour assurer la sécurité des agents et en même temps protéger la sécurité de ceux qui manifestent pacifiquement», dit le rapport, sans préciser comment.

Le LAPD n’a pas établi de poste de commandement avant le 30 mai et la première prison de campagne jusqu’au 2 juin. Plus de 4000 personnes ont été arrêtées entre le 29 mai et le 2 juin – dont beaucoup ont poursuivi la ville en affirmant qu’en vertu du code municipal, a publié une citation et publié. Il y avait aussi «Chaos de commandement» car les officiers recevaient souvent des ordres contradictoires de leurs supérieurs.

Chaleff et son équipe ont constaté que le LAPD avait perdu près de la moitié de son état-major supérieur entre 2018 et 2020, le laissant sans leadership qualifié en «Maintien de l’ordre public», comme on appelle maintenant la lutte anti-émeute. La base n’était pas non plus correctement formée aux techniques de lutte antiémeute, y compris la « problématique » déploiement de canons anti-émeute de 40 mm, selon la dynamique de leur utilisation «Un changement radical dans une situation de contrôle des foules lorsque la personne se livrant au comportement criminel ne reste pas immobile.»

Le rapport cite une enquête de la Los Angeles Police Protective League montrant que le moral du département est au plus bas. Plus de 99% des officiers ne se sentent pas soutenus par le maire ou le conseil municipal, tandis que 86,33% ne se sentent pas soutenus par les dirigeants du LAPD.

Le rapport a fait 67 recommandations au conseil municipal, mais le principal d’entre eux était de créer un poste de haut niveau d’un «Gestionnaire d’urgence stratégique» au sein du LAPD. Cela a cependant déplu aux militants de Black Lives Matter, qui l’ont qualifié de criminalisation excessive des manifestations pacifiques.

Qu’est-ce que le rapport «Ne fait pas vraiment de critique la notion selon laquelle le LAPD devrait réprimer des manifestations justes en premier lieu», Melina Abdullah, co-fondatrice de BLM-LA, a déclaré au Los Angeles Times.

