La police de Los Angeles parcourt les réseaux sociaux à la recherche d’une photo de George Floyd sous-titrée « Vous me coupez le souffle » qui aurait été partagée entre ses agents. L’avocat de la famille de l’homme afro-américain a exigé des excuses.

« C’est au-delà de l’insulte en plus d’une blessure – c’est une blessure en plus de la mort » L’avocat Benjamin Crump a déclaré lundi dans un communiqué, exigeant des excuses et que toute personne impliquée dans le mème soit tenue pour responsable. «Le type d’insensibilité et de cruauté dans l’âme d’une personne nécessaire pour faire quelque chose comme cela échappe à la compréhension – et est le signe d’un problème beaucoup plus vaste dans la culture du LAPD.

La déclaration fait suite à des informations au cours du week-end selon lesquelles un membre de la police de Los Angeles aurait peut-être fait passer un faux message de la Saint-Valentin avec une image du visage de Floyd et la légende douteuse.

Une plainte du personnel a été déposée et nous poursuivons chaque allégation, y compris en interrogeant le membre du ministère qui l’a portée à notre attention. – Siège de LAPD (@LAPDHQ) 14 février 2021

Dans une série de tweets samedi, le LAPD a confirmé que quelqu’un s’était plaint de l’image et qu’il y avait eu un rapport qu’il avait été créé par un employé.

«À ce stade, le ministère n’a identifié aucune publication réelle sur le lieu de travail ni indiqué que c’était en fait un employé de notre service qui avait créé l’image» mais ils ont « Commandes dirigées pour examiner les chantiers » pour toute trace de celui-ci, a ajouté le LAPD, notant qu’ils auront « aura une tolérance zéro pour ce type de comportement. »

En cas de découverte, tout employé ou superviseur est invité à en prendre possession et à identifier les personnes présentes. Le Ministère aura une tolérance zéro pour ce type de comportement. – Siège de LAPD (@LAPDHQ) 14 février 2021

La police de Minneapolis, dans le Minnesota, a tenté d’arrêter Floyd fin mai 2020, à la suite d’un rapport selon lequel il aurait tenté d’utiliser un billet de banque contrefait dans une épicerie. Alors que plusieurs agents cherchaient à le maîtriser, l’un d’eux en s’agenouillant sur son cou, Floyd se plaignit de ne pas pouvoir respirer.

Les quatre officiers ont été licenciés le lendemain et inculpés au pénal pour sa mort. À ce moment-là, cependant, les manifestations de Black Lives Matter étaient devenues violentes et en quelques semaines se sont propagées aux États-Unis et même à l’étranger.

Crump a représenté des familles d’hommes abattus par la police dans un certain nombre d’affaires importantes de Black Lives Matter, en commençant par Trayvon Martin en 2013 et en poursuivant avec Michael Brown et Tamir Rice en 2014, Terence Crutcher en 2016, ainsi que Floyd et Jacob Blake en 2020. .

