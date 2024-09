La police de l’Oregon affirme qu’un voisin a tué une femme, quelques jours après son retour d’un mariage à Hawaï

Melissa Jubane, 32 ans, de Beaverton, Oregon, a été retrouvée morte quelques jours seulement après son mariage à Hawaï. La police de Beaverton a déclaré que son voisin avait été arrêté et accusé de meurtre.

La police de l’Oregon a annoncé aujourd’hui avoir arrêté un homme soupçonné de meurtre après la découverte du corps d’une femme de 32 ans qui venait de rentrer des îles où elle venait d’épouser son partenaire de longue date d’Hawaï.

Melissa Jubane, de Beaverton, Oregon, a été portée disparue mercredi quelques jours après son retour avec son mari de leur mariage du 25 août à Oahu.

Le service de police de Beaverton a déclaré avoir reçu une demande de vérification de l’aide sociale pour Jubane après qu’elle ne se soit pas présentée au travail à l’hôpital St. Vincent de Portland où elle travaillait comme infirmière. Les agents ont vérifié son appartement mais ne l’ont pas localisée.

« Les efforts déployés par les policiers et les membres de la famille pour contacter Melissa tout au long de la journée ont été infructueux, car son téléphone semblait être éteint », a déclaré la police de Beaverton dans un message publié sur les réseaux sociaux aujourd’hui. « De plus, les recherches dans les relevés bancaires et de carte de crédit de Melissa n’ont donné aucune nouvelle information concernant sa localisation. »

La police a enregistré ses informations dans une base de données nationale des forces de l’ordre en tant que personne disparue, et une recherche a été effectuée par les forces de l’ordre, des amis et des membres de la communauté.

« À la suite d’une enquête approfondie, il a été déterminé que l’un des voisins de Melissa, Bryce Johnathan Schubert, 27 ans, de Beaverton, était impliqué dans sa disparition », a déclaré la police de Beaverton.

La police a déclaré que les restes de Jubane ont été retrouvés et que Schubert a été accusé de meurtre.

Ils ont déclaré que l’enquête était en cours, ajoutant : « Bien que nous reconnaissions l’intérêt et l’inquiétude considérables de la communauté, nous devons retenir plus de détails pour préserver l’intégrité de l’enquête. »

Les médias de Portland ont identifié son mari comme étant Bryan Llantero, qui est dans la marine et originaire d’Hawaï.

