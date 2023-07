La police de l’Ontario a tué un homme en crise. Maintenant, ils se battent pour garder leurs noms privés

Un service de police à l’ouest de Toronto se bat pour obtenir une interdiction de publication sur les noms des agents impliqués dans la mort d’Ejaz Choudry, un père de quatre enfants atteint de schizophrénie abattu par la police, qui a affirmé qu’ils devaient agir par peur pour son sécurité.

La police régionale de Peel dit avoir publié l’identité des cinq agents impliqués dans la mort de l’homme de 62 ans en juin 2020 – dont un qui a tiré deux balles dans la poitrine de Choudry après que sa famille a appelé une ligne non urgente alors qu’il était en crise – mettrait eux et leurs familles en danger.

CBC News a l’intention de s’opposer à la demande d’interdiction de publication.

Dans un avis de requête à la Cour supérieure de justice de l’Ontario en mai, les avocats de la force ont déclaré que « les agents craignent pour leur sécurité et leur bien-être mental, ainsi que pour ceux des membres de leur famille ».

Un officier impliqué dans la fusillade a déclaré qu’il craignait de sortir en public avec sa famille et qu’il avait été menacé et intimidé sur les réseaux sociaux et lors de manifestations, selon le mouvement de la police.

Les membres de la famille de Choudry disent que la décision d’interdire la publication pue l’ironie.

« Bien qu’ils aient ignoré la sécurité et le bien-être de mon père au milieu d’une crise de santé mentale, ces agents ont demandé aux tribunaux de respecter et de donner la priorité aux leurs », a déclaré la fille de Choudry, Nemrah Ahmad.

« C’est simplement une excuse pour cacher leurs noms au public », a déclaré Ahmad. « Il faut de la transparence et de la responsabilité. »

La requête doit être entendue en avril prochain. Les avocats de la famille, Simon Bieber et Chris Grisdale, ont refusé de commenter.

L’appel à la santé mentale est devenu une «opération tactique»: procès

La motion intervient alors que la famille de Choudry se prépare à une longue bataille judiciaire après que leurs espoirs d’accusations criminelles ont été anéantis lorsque le chien de garde de la police de l’Ontario a refusé de porter des accusations contre les agents impliqués.

En avril 2021, l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario a conclu que les agents avaient agi de manière appropriée, affirmant que la décision d’ouvrir le feu était « raisonnable, nécessaire et proportionnelle à la menace posée par M. Choudry ».

REGARDER | La vidéo d’un spectateur capture des officiers tactiques à l’extérieur de la maison de Choudry : L’UES enquête après qu’un agent ait abattu un homme à Mississauga Une vidéo prise par un spectateur montre des officiers tactiques répondant à un appel dans un immeuble d’habitation sur Morning Star Drive samedi. Plus tard, un homme a été tué. (Ibrahim Hindy/Twitter)

En juin dernier, la famille a intenté une poursuite civile de 22 millions de dollars contre la Commission des services policiers régionaux de Peel, le chef Nishan Duraiappah et les cinq agents individuels pour ce qu’ils disent être une réponse « imprudente » à un appel de détresse en santé mentale qui a finalement écourté la vie de Choudry. .

La police affirme avoir affaire à un homme armé qui les a menacés et que les mesures non létales pour l’arrêter ont échoué.

La poursuite civile, qui n’a pas fait l’objet d’un rapport jusqu’à présent, affirme que les actions des agents ont violé le droit à la vie de Choudry en vertu de la Charte, équivalaient à une peine cruelle et inusitée et ont violé son droit à l’égalité en tant que personne racialisée en crise.

Il allègue également des coups et blessures et de la négligence, affirmant que la façon dont les agents ont traité Choudry « était bien en deçà » de la norme de diligence.

« Ils ont laissé par négligence un simple appel de santé mentale devenir incontrôlable et devenir une opération tactique à haut risque », indique le procès, ajoutant que la police « a déployé une force meurtrière sans justification ».

« Le sujet de l’opération était un homme âgé fragile et racialisé qui souffrait de problèmes de santé mentale ne mettant pas sa vie en danger et qui ne parlait pas couramment l’anglais. »

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Tourné en 11 secondes

Comme indiqué dans la réclamation, la famille de Choudry a appelé les ambulanciers paramédicaux de Peel vers 17 h 30 le 20 juin 2020, craignant qu’il ne prenne ses médicaments contre la schizophrénie. Choudry semblait confus, ont-ils dit. Ce n’était pas la première fois qu’ils voyaient cela se produire et les incidents précédents avaient été traités « sans incident ».

Mais au lieu de recevoir des soins médicaux, Choudry mourrait ce jour-là.

La fille de Choudry a dit au répartiteur qu’il avait un petit couteau de poche avec lui, mais qu’il n’était pas dangereux. Les ambulanciers ont contacté la police pour obtenir de l’aide, qui a dit à la famille de Choudry de quitter la maison.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont demandé en anglais à voir le couteau de Choudry, une requête que sa fille a dû traduire. Choudry a ensuite révélé un couteau de cuisine de 20 centimètres sous le tapis sur lequel il était assis et a dit à la police de partir.

Selon le procès, Choudry a déclaré qu’il « ne quitterait pas son domicile parce qu’il avait peur que les policiers ne lui tirent dessus ». Plus tard, lorsqu’un officier parlant le pendjabi est arrivé, Choudry lui a dit qu’il n’avait aucune intention de se faire du mal, selon la plainte civile de la famille.

Néanmoins, plutôt que d’attendre une unité mobile de crise, des agents se sont rassemblés devant la porte de Choudry et sur son balcon avec un plan pour l’appréhender en vertu de la Loi sur la santé mentale. Choudry a cessé de répondre à la police vers 20 heures, après quoi la police est entrée de force dans la maison et lui a crié dessus en anglais, selon le procès.

Dans les 11 secondes qui ont suivi l’enfoncement de la porte de Choudry, la police l’a envoyé au Taser, lui a tiré trois balles en caoutchouc et lui a tiré deux balles dans la poitrine, le tuant.

Hashim Choudhary s’adresse aux médias le 21 juin 2020 devant l’immeuble où son oncle, Ejaz Choudry, a été tué par balle par la police la nuit précédente. (Galit Rodan/La Presse canadienne)

La police a confirmé plus tard qu’aucune unité mobile d’intervention d’urgence n’avait été déployée au domicile de Choudry, affirmant qu’il n’y en avait pas de disponible à ce moment-là. Si la police avait attendu l’équipe de crise, pense sa famille, Choudry serait peut-être encore en vie aujourd’hui.

Dans une déclaration de défense, les avocats de la police ont nié les allégations, affirmant qu’ils avaient pris la décision d’entrer dans son appartement « par crainte imminente pour sa sécurité compte tenu des antécédents médicaux fournis par sa famille, du risque élevé d’automutilation alors qu’il était en crise et en possession de deux couteaux, et le fait que la police avait perdu tout contact avec Choudry pendant une longue période. »

La déclaration fait valoir qu’une fois que la police est entrée dans la maison, Choudry les a approchés « de manière menaçante » avec le couteau et les options non létales pour l’empêcher d’avancer ont échoué.

Il ajoute que toutes les pertes ou dommages subis par la famille étaient de « leur propre négligence », arguant qu’ils n’ont pas veillé à ce que Choudry prenne ses médicaments et reçoive des soins médicaux en temps opportun, et qu’en ayant un couteau de cuisine, Choudry aurait dû savoir qu’il y aurait une réponse de la police .

La déclaration indique également que les officiers pensaient que Choudry comprenait l’anglais et que le chef Durappiah ne devrait pas être nommé personnellement dans le procès.

Cette défense a été déposée en octobre 2022.

« J’ai peur » : l’officier qui a tiré sur Choudry

Dans une requête déposée le 19 mai 2023, les avocats de la police soutiennent qu’après la mort de Choudry, les policiers ont fait l’objet de multiples menaces sous la forme de messages sur les réseaux sociaux appelant à rendre leurs noms publics, de commentaires « au vitriol » lors de manifestations et d’une banderole physique accrochée. sur une grande autoroute qualifiant la police de Peel de « meurtriers ».

La motion prétend que ces menaces provenaient d’un groupe communautaire appelé le Malton People’s Movement qui a émergé à la suite d’une série de décès impliquant la police de Peel; un compte Instagram appelé Eyes on Blue Lies ; et des individus, dont un YouTuber, qui ont menacé de publier l’adresse personnelle d’au moins un agent.

Choudry était l’une des quatre personnes racialisées atteintes de maladie mentale à mourir aux mains de la police de Peel en l’espace de quelques mois à peine avant le meurtre par la police de George Floyd aux États-Unis, note sa fille. Ces décès comprenaient Clive Mensah en novembre 2019, Jamal Francique en janvier 2020 et D’André Campbell en avril 2020.

La police régionale de Peel fait référence à cette publication Instagram dans le cadre de sa requête en faveur d’une interdiction de publication de l’identité des agents impliqués dans la mort de Choudry. Le message demande de l’aide pour identifier les « suspects du meurtre d’Ejaz Choudry ». (@eyesonbluelies/Instagram)

Lors d’une manifestation après la mort de Choudry, trois membres du groupe Malton ont été accusés de méfait après avoir prétendument jeté du liquide rouge sur les murs d’une division de police, indique la motion. Lors d’une manifestation en juillet 2020, la motion indique qu’un parent d’un homme tué par la police de Peel en 2014 aurait proféré des menaces verbales, en disant : « Pourquoi peuvent-ils simplement nous tirer dessus comme ça ? Et si nous commencions à nous attacher et à leur tirer dessus ? »

La fille de Choudry a déclaré que la famille immédiate n’avait joué aucun rôle dans les manifestations et qu’aucun membre de la famille, immédiat ou élargi, n’avait jamais été inculpé à leur sujet.

La requête contient également des affidavits des officiers impliqués, exprimant leurs craintes dans leurs propres mots. Parmi eux se trouve l’officier qui a ouvert le feu sur Choudry – identifié comme John Doe Officer 1.

« Je n’exagère pas quand je dis que c’est effrayant. Le temps qui passe n’a pas aidé, et j’ai peur de voir à quel point les choses pourraient s’aggraver si mon nom était rendu public », a déclaré l’officier, ajoutant qu’il avait ajouté un supplément. des serrures et de la vidéosurveillance chez lui et a appris à sa famille à être vigilante quant à son environnement.

L’officier ajoute que sortir en famille « est devenu plus une corvée qu’un plaisir à cause des mesures que nous prenons pour nous protéger », et qu’il s’inquiète pour sa femme, son entreprise et leurs enfants.

La famille dit qu’elle « ne devrait pas avoir à se battre » pour la transparence

Un évaluateur de la menace sur la liste de paie de la police de Peel a conclu dans un rapport inclus dans la requête que nommer publiquement les agents impliqués dans la mort de Choudry « augmentera le risque de violence à leur égard et devrait être évité ».

L’assesseur, qui précise que sa rémunération « n’est pas liée » à ses conclusions, note qu’il n’y a eu « aucune menace identifiable ni communication concernant la police » depuis l’été 2021.

Interrogée sur le lien entre la mort de Choudry et les menaces proférées contre eux par la police, sa fille a déclaré à CBC News : « J’ai le droit de savoir qui a assassiné mon père et qu’ils utilisent des éléments qui échappent au contrôle de quiconque comme preuve pour supprimer leur identité est un non-sens. »

« Je ne devrais pas avoir à me battre pour connaître les noms des personnes qui ont changé nos vies pour le pire. »